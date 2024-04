El pasado martes se confirmó la muerte del famoso atleta y fisicoculturista portugués Marco Luís, a los 46 años, conocido como el Monstruo del Culturismo. El deceso fue comunicado por su familia en la cuenta de Facebook.

Luís se encontraba en Alemania preparando un evento en Berlín. Su círculo familia no comunicó las causas del fallecimiento.

“Sí, puedo confirmar que Marco murió en Colonia, Alemania. Estaba en su ‘paraíso’ haciendo lo que amaba”, expuso en la mencionada red social.

“Puede que tuviera su propia forma de pensar y actuar, pero era una persona humilde y nunca lastimó a nadie”, añadió.

Un día después, la viudad aseguró que estaban realizando los trámites para trasladar su cuerpo hasta Portugal.

“Quiero dar las gracias a todos por los mensajes de condolencias que nuestra familia ha estado recibiendo estos días con el fallecimiento de Marco Luis”, informó.

“Yo, Melissa Carvalho de Sousa y Mariza Luis ya nos hemos reunido en Alemania con Lipa Carvalho y estamos manejando los procedimientos para el traspaso del cuerpo a la Tercera Isla”, concluyó.

Muerte del Monstruo del Culturismo

Hay que señalar que el ‘Monstruo del Culturismo’ solía dar charlas motivacionales, en las cuales contaba su experiencia en esta disciplina.

“Nací con problemas físicos que me imposibilitaban hacer deporte. Pero me di cuenta de que mi pasión era el desarrollo muscular”, expuso en su biografía en línea.

Nunca he entrenado en gimnasios comerciales. Fui natural hasta los 32 porque no sabía ni lo que era la química y no fue hasta los 40, en 2018, que competí por primera vez y gané”, añadió.

En su carrera ganó decenas de títulos relativos a esta especialidad, por lo que logró fama internacional.