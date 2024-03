La actriz aseguró que no busca frenar la realización de la cinta, pero sí se habría molestado por algunos detalles.

La semana pasada se dieron a conocer datos respecto a la nueva bioserie del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), la cual llevará por nombre Sin querer queriendo. La producción podría vivir su primer contratiempo, debido a que la viuda del actor, Florinda Meza, podría realizar una demanda.

De acuerdo al medio mexicano TV y Novelas, la también actriz interpondría recursos judiciales contra una exejecutiva de Televisa y el hijo de Chespirito, Roberto Gómez Fernández.

Todo indica que la mujer, de 75 años, no buscaría frenar el proyecto. No obstante, querría que “ciertas situaciones no sean expuestas”.

Una de las demandadas sería María del Carmen Rotter, exdirectora general de Televisa, a quien acusa de haber revelado datos confidenciales respecto a la vida de Gómez Bolaños a los realizadores de MAX.

Por su parte, Gómez Fernández podría ir a la justicia acusado de usar ilegalmente los derechos de imagen de su padre para esta producción.

El citado medio asegura que empresas como HBO, MAX, Warner Bros Discovery, THR3 Media Group y la productora El Perro Azul también podría ser demandadas.

Hay que señalar que Florinda Meza había señalado, en octubre de 2023, no estar completamente de acuerdo con la realización de la producción.

“Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y, mucho menos, con la verdad. Creo que causaría un gran dolor si mi Roberto aún viviera”