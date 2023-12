El fallecido Roberto Gómez Bolaños, sigue siendo toda una institución en México y Latinoamérica. Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito y Florinda Meza, un director mexicano que siguió en alguna forma los pasos de su padre.

Sin embargo, para este último, no todo ha sido reconocimiento de los medios mexicanos. Un acontecimiento ocurrido hace 12 años, aún sigue siendo recordado por la prensa rosa de aquel país, debido a lo intenso de una trama que ni en sus novelas producidas tuvo lugar (Alma de Hierro, entre otras).

Una joven actriz, miembro del elenco de la versión mexicana Rebelde, quedó desolada al enterarse que el hombre que conoció y con quien se había casado un año atrás, tomaría una decisión que la dejaría devastada.

Se enteró por medio de una de las protagonistas de la telenovela juvenil y cantante de la banda que se formó tras el éxito latinoamericano.

El amor no le sonrió como lo pensaba, por lo que salió a contar su historia, dejando en evidencia a su famoso e influyente esposo.

La actriz de Rebelde y el hijo de Chespirito

Jessica Coch nació en Puebla, México, en noviembre de 1979. El apellido le viene de su padre, el futbolista argentino Jorge Coch, quien se casó con una mexicana, naciendo de esta unión una futura actriz.

Los papeles de Jessica fueron antagónicos. Su capacidad de interpretar a villanas la hizo de un nombre. Sin embargo, en la vida real, la vida le tenía una prueba de sufrimiento, como en los papeles donde la protagonista sufre por una traición.

Antes de llegar a ese punto, es importante conocer la figura con la que Jessica se relacionó sentimentalmente: Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito y de Doña Florinda (Meza) en El Chavo del 8.

La diferencia de edad era grande. Gómez Fernández tenía 50 años cuando se casó con Coch, quien tenía tan solo 24 años y una prometedora carrera como actriz, según parte de los datos revelados por el medio mexicano Milenio.

La boda se había llevado a cabo en Acapulco, en el año 2010. Para ese entonces, Jessica tomó una decisión que cambió el curso de su relación con el hombre que se suponía había dado el “Sí, acepto”, para toda la vida, en una hermosa ceremonia frente al mar. El destino, y su marido, tenían otros planes.

Una mejor amiga que planificó su boda: ¿también su separación?

Jessica Coch tenía una mejor amiga: Kristell Padilla, una estudiante de medicina a quien conoció años antes de su boda en los pasillos de TV Azteca.

Rápidamente, las jóvenes se hicieron grandes amigas. Una, afianzaba su carrera como villana de novelas. La otra terminó sus estudios y se recibió como médico general.

No obstante, Padilla tuvo problemas para conseguir un puesto en un hospital capitalino, por lo que pidió ayuda a Jessica para trabajar en la fundación de su esposo, Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito.

En poco tiempo, Kristell Padilla entró a trabajar con el esposo de su amiga. La médico ya estaba casada para ese entonces y ambas parejas eran muy buenas amigas.

“Nos volvimos inseparables, viajábamos juntos. Roberto y yo con ella y su esposo; ella ya estaba casada con Bernardo, a quien lo amo y lo adoro y de hecho seguimos muy en contacto hasta la fecha”, le contó la actriz a la periodista de espectáculos Aurora Valle.

El lazo era tan grande, según todos pensaban, que Kristell organizó la boda de su mejor amiga y de Gómez Fernández. El enlace fue todo un acontecimiento de farándula, pero la unión no sería “para siempre”.

El hijo de Chespirito pide el divorcio y reaparece con la mejor amiga de su esposa

Roberto Gómez Fernández y Jessica Coch tenían un año de casados, cuando comenzaron los líos maritales, podría decirse que aún en plena luna de miel.

El distanciamiento, según Coch, no solo tuvo lugar con su esposo. También con la que pensó era su mejor amiga.

“Cuando empiezo a tener estos problemas con Roberto, ella también se empieza a alejar de mí. Me divorcio y un día le hablan por teléfono a una amiga mía (Maite Perroni) para decirle ‘oye, ellos están andando, nada más para que Jessica sepa”.

Perroni es la vocalista de la banda mexicana Rebelde y protagonista de la novela que lleva el mismo nombre. Ella y Jessica trabajaron juntos en esa producción y su amistad era significativa, hasta la fecha. La también actriz fue clave para que Coch se recuperara del golpe de su separación y de la aparente doble traición que sufrió.

“Lloré mucho. Estuve cuatro años sola porque me daba miedo que alguien más me traicionara. No porque piense que fueron infieles, pero para mí sí fue traición, ya que novios de mis amigas son intocables”.

En efecto, Jessica dice que no tiene pruebas, más allá de la llamada tras su divorcio, de que la relación entre Gómez Fernández y Kristell comenzara aún estando casados.

“Jamás andaría con ningún exnovio de mis amigas. Me dolió mucho, perderla a ella y a Roberto que era mi esposo”, aseguró.

“Los 7 años más felices de mi vida”: el hijo de Chespirito y las reveladoras fechas

El 25 de noviembre del 2019, Roberto Gómez Fernández realizó una publicación reveladora en su cuenta de Instagram @elaguila_gomez.

Y es que, de todos era bien sabido que se casó, en enero del 2017, con Kristell Padilla, la ex mejor amiga de su exesposa, Jessica Coch.

Sin embargo, la dedicatoria en su posteo dejó en evidencia el año desde que estaba con la médico de profesión.

“Los 7 años más felices. Gracias @krystellpm Te amo!”, escribió el director y productor, desatando entre felicitaciones y malos deseos, ya que muchos comprendieron que esta pareja estaba junta en medio del divorcio entre Gómez Fernández y Coch, quien ya había sacado sus propias cuentas y agradecimientos a sus cercanos.

“No sé como me aguantaron”, en referencia a Maite Perroni y a su hermano, “Pero solo el tiempo me ayudó a superarlo(…) dejé de llorar dos años después”, aseguró.

Jessica soltera y Gómez Fernández en familia

En la actualidad, la actriz Jessica Coch tiene 44 años y participó este año en un reality de la cadena Telemundo en EEUU. Sin embargo, y tras una relación con el vocalista del grupo Leyenda, Israel Gutiérrez, ambos tomaron caminos separados, pese a que estaban comprometidos en matrimonio.

Por su parte, Gómez Fernández cumplió 6 años de matrimonio con Kristell Padilla y 11 de estar juntos, tras quedar divorciado de la actriz.

En el Instagram del productor y director, puede verse la evolución de su relación y de su familia. Junto a Padilla tienen dos hijos.

La cuenta de su actual esposa es privada, debido a la polémica que al día de hoy genera su unión, que se ha mantenido durante el tiempo, pese a las críticas al respecto.

Por su parte, Jessica Coch cierra un gran año en México, como parte del elenco de una telenovela llamada El Maleficio y luego de trabajar en territorio estadounidense.

Ambas figuras del espectáculo que un día se dieron el Sí, quiero, en Acapulco, ahora dejaron todo en el pasado, pero la sombre de lo ocurrido y el recordatorio de la prensa nacional e internacional, trae el tema, cada que sus nombres resuenan en la industria del entretenimiento.