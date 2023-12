Lionel Dahmer, padre del asesino en serie, Jeffrey Dahmer, conocido como el “Caníbal de Milwaukee”, murió a los 87 años en Estados Unidos, según consignó el medio The U.S. Sun.

El medio agrega que fuentes cercanas a la familia confirmaron el deceso del hombre, quien soñaba con poder reencontrarse con su hijo, quien murió en una prisión el 28 de noviembre de 1994.

The U.S. Sun agrega que un trabajador del Departamento de Salud del Condado de Medina fue notificado por la muerte del adulto mayor durante la jornada del martes, sin embargo, la causa del deceso no se dio a conocer.

El hombre se encontraba en cuidados paliativos desde octubre de este año, ya que su salud comenzó a empeorar tras la muerte de su esposa Shari, el 13 de enero. La mujer tenía 81 años.

“Al principio fue lento, pero ya no quería levantarse y moverse tanto (…) era casi como si estuviera listo para irse”, indicó la fuente que confirmó la muerte del hombre a The Sun.

Lionel Dahmer sufría de problemas al corazón, por lo que tomaba medicamentos para aquello.

Padre de Jeffrey Dahmer sufría de alucinaciones

Producto de su avanzada edad y problemas de salud, Lionel comenzó a sufrir alucinaciones durante los últimos meses.

“Era incoherente y preguntaba si la gente había visto a Jeff. Decía que Jeff había ido a verle (…) También preguntó por Shari, casi como si intentara recordar tiempos más felices”, indicaron fuentes al medio.

El caso de Jeffrey Dahmer volvió a la luz pública tras la serie de Netflix en 2022, “Dahmer”, que repasa sus crímenes y víctimas, donde también se ve a su padre y cómo actuó su familia.