Medios en Estados Unidos confirmaron este jueves la aparición de una niña que estuvo perdida por cuatro años. La muchacha se llama Alicia Navarro y tenía 14 cuando se perdió su rastro en Glendale, Arizona, durante 2019.

Su reaparición fue a cerca de 1.800 kilómetros de su casa, ya que ella misma se presentó en una unidad policial del estado de Montana, cerca de la frontera con Canadá.

De acuerdo a lo expuesto por Washington Post, la joven actualmente tiene 18 años y es autista. En su momento había dejado una nota indicando que se había escapado.

Durante estos cuatro años sus padres mantuvieron activa una página de Facebook denominada ‘Finding Alicia’, donde mantenían contacto con la comunidad más cercana.

La policía de Montana aclaró que la muchacha se encuentra aún en estado de shock, aunque aseguró que está dispuesta a colaborar con la investigación.

The Glendale Police Department is proud to announce that Alicia Navarro has been located!

For more info: https://t.co/AiHHDvBoIe pic.twitter.com/ZzQOqXSHxJ

— Glendale Police (@GlendaleAZPD) July 27, 2023