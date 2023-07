La mujer bajó de su auto para ayudar a un niño que deambulaba en pañales por una autopista. Después de eso desapareció por dos días y en estado de shock. La investigación sigue en curso y aún no se conocen detalles de sus secuestradores.

El pasado sábado 15 de julio Carlee Russell de 25 años, circulaba en su auto por la autopista Interestatal 459 en Alabama, Estados Unidos. La joven se dirigía a su casa luego de salir de su trabajo a eso de las 21:00 horas de la noche. En ese recorrido, Carlethia “Carlee” Russell divisó a un pequeño niño que caminaba por la carretera usando solo pañales, por lo que se bajó a ayudarlo.

Según relataron representantes del Departamento de Policía de Hoover, la mujer llamó al 911 para reportar la presencia del niño en la peligrosa vía y momentos después se comunicó con su cuñada. Fue en este momento que su buena acción dio un vuelco.

De acuerdo a lo que recoge CNN, la mujer al otro lado del teléfono solo escuchó los gritos de Rusell y posteriormente la línea siguió conectada pero sin ningún otro ruido, excepto el de los autos de la autopista. Su cuñada le gritó desesperadamente para saber si estaba bien, pero no hubo respuesta.

Cinco minutos después de la llamada, efectivos policiales llegaron al lugar y solo encontraron el auto de Carlee, su teléfono y sus pertenencias dentro. Según relató su madre, Talitha Russel: “La puerta de su auto estaba abierta. Encontraron su teléfono en el suelo, junto con su peluca y su sombrero… Su bolso todavía estaba en el auto. Su reloj Apple estaba en su bolso y sus AirPods también“. No se habían llevado ningún objeto de valor.

El retorno a casa

Desde ese momento, la policía y la familia de Carlee comenzó la desesperada búsqueda de la joven. “Russell mide 1,62 metros de alto y fue vista por última vez con una camiseta negra, pantalones negros y zapatos Nike blancos”, decía el cartel de desaparición de Departamento de Policía de Hoover en su cuenta de Facebook, donde además pedían comunicarse con ellos ante cualquier sospecha.

Como es común en esa latitud del mundo, se ofrecieron dos recompensas en paralelo ante cualquier dato o información sobre la joven, detalló Independent. Una de US$ 5.000 dólares (algo así como 4 millones de pesos chilenos) y otra de US$ 20.000 dólares, equivalente a poco más de 16 millones de pesos.

Hasta ese momento habían transcurrido solo 48 horas desde la desaparición de Carlee Russell y esta llegó sorpresivamente de regreso a casa. Eran las 22:45 horas del sábado y ella misma golpeó la puerta para entrar. “Ella se acercó, golpeó la puerta y allí estaba”, dijo el jefe de Policía de Hoover, Nicholas Derzis.

En un video revelado más tarde se puede ver a la joven caminar sola por su vecindario hasta que llega a su hogar. Según relató su familia, Carlee parecía estar en shock, no hablaba, pero respiraba, por lo que acudieron a un servicio de urgencia para saber qué ocurría.

Poco a poco se recuperó hasta que pudo hablar con la policía y dar su propia versión de los hechos, la cual se ha mantenido en reserva hasta ahora.

La organización Crime Stoppers of Metro Alabama recaudó US $60.000 dólares en ayuda a encontrar a Carlee. Aunque en un comienzo plantearon regresar el dinero de los donadores tras el regreso de la mujer, este lunes cambiaron de opinión diciendo que “dado que la investigación estaba activa no hay base para reembolsar ninguna contribución en este momento”.

La teoría sobre su desaparición

De acuerdo al relato de su pareja, Thomar Simmons, en su cuenta de Facebook, Russel luchó por su vida durante las 48 horas que duró el secuestro: “Así que hasta que esté física y mentalmente estable nuevamente, no puede dar ninguna actualización o el paradero de su secuestrador en este mismo momento”, aseguró.

Sin embargo, varias teorías han aflorado frente a su extraña desaparición. Una de ellas póstula que se trató de un secuestro exprés con el fin de obtener el dinero de la recompensa, pese a que este aún no ha sido entregado.

Esto se sostiene en un relato de la madre de Carlee, Thalita: “La novia de mi hijo la escuchó preguntarle al niño: ‘¿Estás bien?’. Nunca escuchó al niño decir nada, pero luego escuchó a nuestra hija gritar”. Esto, pues, han deducido que los secuestradores usaron al niño como un “anzuelo” para llevarse a la joven, consignó el periódico británico, The Guardian.

El niño jamás existió

Sin embargo, de acuerdo a nuevos antecedentes de la desaparición de Carlee Russell, esta teoría sería poco probable debido a una particular razón: el niño jamás existió.

Según reportes recientes, la policía analizó las imágenes grabadas por la cámara de seguridad de la autopista y en ellas no se ve a ningún menor de edad. Sumado a esto, no se recibieron otras llamadas telefónicas reportando a un niño desaparecido.

“A pesar de los numerosos vehículos que pasan por esa zona, como se muestra en el video de vigilancia de la cámara de tráfico, el único informe oportuno de un menor en la interestatal” fue el de Carlee Russel, según relató el Departamento de Policía.

Pese a que la joven se encuentra en buen estado y de regreso a casa, la desaparición de Carlee Russell sigue siendo un enigma para la policía de Estados Unidos.