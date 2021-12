El 2021 fue un año cargado de noticias vinculadas con la pandemia. Entre ellos estuvo el aumento de casos en todo el planeta, la aparición de nuevas variantes del virus o la certificación de vacunas. No obstante, también hubo espacio para los descubrimientos.

Desde enero, los investigadores han desenterrado números tesoros de un alto valor patrimonial, en diversas partes del mundo.

En este sentido, los cientos de curiosos hallazgos que se efectuaron permitirán al mundo de la ciencia e historia natural conocer más acerca del pasado, sobre las diferentes criaturas y civilizaciones que habitaron el planeta.

A continuación un listado con los hitos arqueológicos más importantes realizados durante el 2021:

El año partió con el hallazgo de una antigua pintura rupestre en la isla de Célebes, en Indonesia. Según explica National Geographic, el registro corresponde a un cerdo verrugoso que fue dibujado al interior de una cueva hace 45 mil años aproximadamente.

El grabado se pintó con ocre rojo y muestra aparentemente la pelea entre dos de estos animales. La imagen, considerada uno de los registros más antiguos en el mundo, se suma a la gran colección de pinturas prehistóricas encontradas en el país asiático.

Pompeya es uno de los sitios arqueológicos más conocidos entre los exploradores. Luego de ser cubierta por la erupción del volcán Vesubio, la extinta ciudad romana esconde bajo sus cenizas varias reliquias de la época. Una de ellas es un carrito ceremonial con singulares características.

El sitio Pompeii Sites detalla que el artefacto romano de cuatro ruedas, fabricado de hierro y madera, estaba decorado con medallones de bronce grabados con escenas eróticas de hombres y mujeres. El portal menciona que el carrito era usado en ceremonias privadas de la elite de la época.

Una llamativa máscara de oro causó revuelo a mediados de marzo en las ruinas de Sanxingdui, ubicadas al suroeste de China. El objeto data de hace 3.000 años y pesa cerca de 280 gramos.

De acuerdo con información de CNN, la reliquia forma parte de una colección de 500 objetos desenterrados de seis fosas usadas para sacrificio por un antigua civilización de la zona.

Si bien este es un hallazgo sorprendente para el patrimonio de la humanidad, en las redes sociales causó mucho revuelo por su aspecto y se convirtió en material para varios memes.

Todos los años Egipto maravilla al mundo con nuevos hallazgos arqueológicos enterrados bajo sus milenarias arenas. Este 2021 no fue la excepción.

A mediados de abril, explica el medio alemán Deutsche Welle, se anunció el descubrimiento de la “Ciudad Dorada Perdida” en Luxor, uno de los asentamientos antiguos más grandes que sea encontrado en el país africano y que data de la época del rey Amenhotep III, hace 3.400 años atrás.

En la zona se han encontrado numerosos objetos de uso cotidiano como joyería, vasijas y ladrillos de arcilla que ayudaron a los exploradores a determinar la antigüedad del yacimiento.

Durante una excavación en Yavne, Israel, se encontró un llamativo anillo de oro con una brillante amatista al interior de una oculta bodega de la época bizantina.

El Dr. Amir Golani, experto en joyería antigua de la Autoridad de Antigüedades de Israel, explica que la joya tiene incluida un amatista, una gema que “se le han atribuido muchas virtudes, incluida la prevención del efecto secundario de la bebida, la resaca”.

De acuerdo con la institución israelí, “los anillos de oro con incrustaciones de piedra amatista son conocidos en el mundo romano, y es posible que el hallazgo del anillo pertenezca a las élites que vivieron en la ciudad desde el siglo III d.C.”.

En diciembre, la prestigiosa revista científica Nature publicó el sorprendente descubrimiento de una nueva especia de dinosaurio acorazado con una peculiar cola en forma de garrote.

El hallazgo del fósil fue realizado por investigadores de la Universidad de Chile en cercanías del parque nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes. Nombrado “Stegouros”, este singular espécimen pertenece a la familia anquilosaurio, que habría habitado el hemisferio sur durante el periodo Cretácico tardío.

La agencia de noticias EFE, menciona que en vida este dinosaurio midió cerca de dos metros de largo y que su inusual cola se asemeja a la de un macuahuitl, un antiguo agarrote usado por los aztecas.

Todavía quedan algunos vestigios de la antigua influencia de los romanos en el actual territorio de Reino Unido. Prueba de aquello fue el descubrimiento de un esqueleto humano con signos de haber sucumbido a uno de los castigos más temidos de la época, la crucifixión.

Los restos óseos eran de un hombre que vivió hace 1.900 años y presentaba un clavo atravesado en uno de sus pies. El medio BBC Mundo menciona que este hallazgo corresponde a una de las mayores evidencias de una crucifixión en territorio británico.

First example of #Roman crucifixion in UK found in Cambridgeshire. https://t.co/xk0tJy6Hh0 #RomanBritain #Cambridgeshire #Archaeology #RomanArchaeology pic.twitter.com/5y1HHjGOvv

El sorprendente descubrimiento de un huevo de dinosaurio fosilizado en el sur de China hizo noticias a fines de diciembre. Se trata del embrión más complejo que jamás se haya encontrado de estas las extintas criaturas.

Apodado como “bebé de Yingliang” pertenece a la especie oviraptores, un tipo de dinosaurio cubierto de plumas y con una pronunciada cresta en su cabeza.

En el estudio publicado por los paleontólogos a cargo de la investigación, se menciona que la criatura estaba a días de salir de su cascarón.

El huevo tiene forma de píldora y es un poco más grande que el de una avestruz. Además, se calcula que tiene una antigüedad de 70 millones de años, consigna National Geographic.

Our little one has just arrived. Welcome Baby Yingliang, a gorgeous fossil dinosaur embryo preserved inside its egg!

You're looking here at a baby dinosaur, not too long before it would have hatched. pic.twitter.com/NtXE8XODjT

— Steve Brusatte (@SteveBrusatte) December 21, 2021