El último viaje comercial de Virgin Galactic contó con un curioso elemento que generó debate en el mundo científico: se trata de fósiles humanos que iban en el bolsillo de un multimillonario.

Esto ocurrió el pasado 8 de septiembre, luego que el vuelo espacial partiera desde Nuevo México, en Estados Unidos.

En total iban tres astronautas privados, dos pilotos y un instructor de astronautas, además de fósiles de dos homínidos extinguidos: el Australopithecus sediba y el Homo naledi.

El vuelo duró cerca de una hora y transportó a los ocupantes al espacio suborbital, a unos 88,5 kilómetros de la superficie de la Tierra, consignó DW.

El multimillonario de origen surafricano, Timothy Nash, transportó los restos humanos dentro de una caja en su bolsillo, señaló la revista National Geographic. El argumento de Nash, era el espíritu emprendedor de los primeros antepasados.

“Estas primeras especies y parientes cercanos estaban realmente todos en un viaje de descubrimiento y exploración; a medida que evolucionaban salían del entorno en el que se encontraban, y poco a poco comenzaron a poblar el mundo”, indicó.

El paleontropólogo y explorador residente de la National Geographic, Lee Berger, fue quien escogió los fósiles que se lanzarían al espacio, ya que él tuvo un papel fundamental en el descubrimiento de ambas especies.

Para el viaje se escogió una clavícula Australopithecus sediba, que tiene dos millones de años, además de un hueso de pulgar de Homo naledi.

Two important ancient human relatives packed and ready to go where no extinct hominins have gone before! #neverstopexploring! pic.twitter.com/rngRVQipef

— Lee R Berger (@LeeRberger) September 1, 2023