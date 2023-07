Las redes sociales una vez más dieron muestras de lo peligrosas que pueden ser para los menores de edad. Un tiktoker dominicano fue recientemente imputado, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad a la que conoció vía web.

La noticia estremeció durante este mes a un país caribeño, donde TikTok se ha vuelto una plataforma próspera para figuras del entretenimiento.

Una niña, quien tuvo contacto con quien creyó su ídolo, terminó clamando por su madre en un autobús. Un grupo de pasajeros la descubrió en condiciones que conmocionan a cualquiera, dada la escena descrita por testigos.

Recientemente, autoridades de la nación donde trascendieron los hechos dictaron prisión preventiva al sujeto señalado por el vejamen, para recabar información del caso.

TikToker dominicano: ¿quién es el acusado de abusar a niña seguidora?

Juan Manuel Reyes Benjamín o Samuel Reyes, era la burla de muchas personas desde su cuenta de Tiktok @parcero47. No obstante, no se inmutaba con eso. Tenía un “público objetivo”, al que se dirigía con un acento de fachada.

En efecto, este tiktoker dominicano, se dirigía a niñas de apariencia adolescente, hablando como colombiano. De ahí su ‘usuario’ en la popular red social que ahora es parte de la evidencia en su contra.

Existe una serie de videos en los que Reyes Benjamín comenta a seguidoras, quienes lo defienden del hater por su contenido meloso y de conquista.

“No importa lo que te digan, yo siempre estoy aquí para ati (sic) para defender”, le dice una jovencita dominicana. Por supuesto que @parcero047, con sus dotes histriónicos, les respondía deshaciéndose en halagos a sus inocentes seguidoras.

“Te amo, mami”, entre sus respuestas a los videos que comentaba. Algunas personas lo criticaron desde un inicio por el aspecto prematuro de las menores a las que se dirigía. “Es una niña”, le dijeron en más de una oportunidad.

Tiktoker a niña de 13 años: “Conmigo vas a ser una princesa”

“Dale pa’ Higüey mañana y nos vemos y hablamos aquí. Pues es que tú eres como rara en verdad”, comienza su conversación por WhatsApp el tiktoker dominicano en serios problemas con la ley.

La localidad, desde la que escribió el sujeto, está ubicada en la provincia de Altagracia, a 145 kilómetros de Santo Domingo. Se trata de una zona cercana a playas paradisíacas que en este caso se volvieron un infierno para una niña de tan sólo 13 años.

Tratando de convencer a su víctima, según las conversaciones por redes sociales, Juan Manuel Reyes Benjamín le incrimina a la menor que ella no valora sus esfuerzos por verla y que, incluso, haya dejado a otra chica con la que estaba.

Por otra parte, le ofrece una vida de riqueza y cero trabajo.

“Si en verdad tú llegas a estar conmigo, no vas a tener que trabajar nada, porque uno está bacano (colombianismo) en verdad. Uno es rico, de verdad, de verdad y usted será mi princesa”.

Entre promesas y recriminaciones, en la conversación leída por un programa de streaming en territorio dominicano, uno de sus conductores llega a la parte donde el sujeto la interroga sobre su vida sexual.

“Una pregunta: ¿tú eres virgen?” Pero dime de una vez. Es que la verdad quiero verte bien por videollamada, porque quiero verte bien y asegurarme que eres tú”, le asegura.

Niña fue encontrada llorando en un bus y sangrando: llamaba a su madre

El fatídico encuentro para una niña de tan sólo 13 años con un tiktoker dominicano, quien se hacía pasar por colombiano, se concretó tras los reproches de este sujeto que sobrepasa los 20 años.

Procedente de La Romana, localidad cercana a Higüey, la menor fue a dar a la casa de Reyes Benjamín, donde su inocencia fue vulnerada.

Horas después y según consta en un video grabado por los pasajeros de un autobús, la niña fue encontrada llorando desconsoladamente en el baño de la unidad de transporte. Según los testigos, llamaba a su madre y sangraba de sus partes genitales. Su victimario la dejó en ese lugar.

Con las horas, luego de ser asistida por las autoridades, habría confesado que viajó hasta la provincia de Altagracia para conocer al tiktoker. Los tocamientos que habría sufrido, por parte del sujeto, la llevaron a un sangrado y a la desesperación por volver a su casa, tras el vejamen sufrido.

Con la información brindada, la policía dominicana dio con el presunto hechor, quien declaró al medio dominicano Diario Libre, que conoció a la niña por redes sociales.

“Ella me dijo que se quería casar conmigo y yo la quería convencer de que se fuera para su casa pero ella no se quería ir. Ella dijo que su mamá sabía que estaba conmigo”, contestó el sujeto, quien no se refirió al hecho de que se trataba de una menor de edad a quién llevó a un colectivo, donde fue encontrada en las condiciones antes descritas.

En tanto, su acento colombiano desapareció por completo al ser trasladado al penal donde debe guardar prisión preventiva por un año, mientras se investigan los hechos.

“El tribunal tiene ese tiempo para investigar y buscar las pruebas que establezcan la culpabilidad del imputado”, declaró Manuel Cedeño, representante legal de la familia de la víctima, agregando que el presunto abusador sabía que se trataba de una menor de edad.