“Estoy embarazada de mi propio hijo”, fue la frase antinatural y recientemente debatida en el ciberespacio, directamente desde Estados Unidos.

Nancy Hauck, de 56 años, es la protagonista principal de esta historia que generó una ola de comentarios desde Utah hasta un nivel internacional.

El reloj biológico de la casi sexagenaria, uno de los puntos en contra de los planes para ayudar a su hijo y su joven nuera.

Su esposo estuvo de acuerdo con los planes. Su compañera de vida daría a luz a un bebé que no es su hijo, pero sí su nieto. Ella, se convertiría en una madre y abuela en un solo parto.

Los detalles han sido replicados en medios estadounidenses como New York Post.

“Estoy embarazada de mi propio hijo”: los motivos

Nancy Hauck es madre de Jeff, un joven de 32 años, cuya esposa Cambria debió someterse a una histerectomía, debido a la complicación vivida en su último parto gemelar en septiembre del año pasado.

Cabe destacar que es el segundo alumbramiento de estas características y que, a su edad, ya son padres de dos pares de gemelos. 6 años antes, estuvieron luchando para concebir.

Pese a que sus últimos gemelos tienen 12 meses, la pareja se mantuvo firme en querer más hijos y sin esperar tanto tiempo. La fertilización in vitro fue de las primeras en la lista de opciones.

Sin embargo, encontrar un vientre para hacer posible dichos planes se fue convirtiendo en un desafío cada vez más grande. Fue entonces que Nancy se ofreció, siendo ahora la protagonista de la frase: “Estoy embarazada de mi propio hijo”.

“De repente tuve la sensación de que unos meses después debería ofrecerme a hacerlo. Le dije a mi hijo, y él lloró y se sorprendió, ni siquiera le había dicho a mi esposo en ese momento. Pero realmente me apoyó”, aseguró la mujer.

Fue entonces que se lo comunicó a su hijo y nuera.

¿Y la menopausia?

Para sostener la frase “Estoy embarazada de mi propio hijo” (con todo y las contradicciones naturales que conlleva), Nancy Hauck debió considerar el estado de su reloj biológico a la hora de ser madre sustituta en el parto de su también nieto.

Le comunicó a su hijo las aprehensiones al respecto: “Les dije que estaba dispuesto pero que pensaba que sería vieja. Pero para mi sorpresa, los médicos dijeron que estaba saludable y que podía hacerlo y aquí estoy”.

Los médicos le confirmaron que la menopausia aún no iniciaba. No obstante, este proceso natural en las mujeres estaba cerca y por eso debieron tomar acciones inmediatas.

Fue entonces que Hauck se sometió a una fertilización in vitro y ahora es madre sustituta de su nieto.

“Habiendo experimentado más de cuatro años de tratamientos de infertilidad, sabía lo complicado que puede ser el proceso y dudaba que fuera posible que ella pudiera tener un bebé para nosotros, pero me conmovió mucho que incluso se ofreciera”, aseguró su hijo Jeff.

“Estoy embarazada de mi propio hijo”: el tratamiento y la reacción en la familia

Cuando un nacimiento tendrá lugar en cualquier familia, muchas son las reacciones en la particularidad de cada entorno.

Los planes que llevaron a una mujer de 56 años, de Utah, a asegurar “Estoy embarazada de mi propio hijo”, tomaron por sorpresa a su respectivo núcleo parental.

Los hijos de Nancy, y hermanos de Jeff, fueron los más preocupados al considerar los riesgos que podría traer el asunto a su madre, cercana a cumplir las 6 décadas de vida.

La anterior, no la detuvo con sus planes y en enero pasado se sometió a un tratamiento hormonal. Fue el primer paso, camino a su gestación.

Un mes después (febrero del 2022), Hauck recibió una nueva sesión de FIV (Fertilización in vitro) con los embriones fertilizados de su hijo y nuera. Todo salió como esperaban. Nancy quedó embarazada.

“Fue un poco aterrador ya que habían pasado 26 años desde que tuve un bebé”, reconoció la mujer.

Su hijo es el más feliz en todo este esquema que dio de qué hablar desde territorio estadounidense.

“Se sintió como un milagro a pesar de que le había administrado las docenas de inyecciones que habían preparado su cuerpo para el embarazo”, aseguró Jeff Hauck.

La fecha para ser madre y abuela en un sólo parto

En mayo pasado, tras confirmar la noticia “Estoy embarazada de mi propio hijo”, la estadounidense Nancy Hauck, confirmó además que daría a luz a una niña.

La familia se congratuló con la noticia. Cambria y Jeff, no escatimaron en palabras.

“Ella está sacrificando mucho por nosotros y nuestra familia y yo nos sentimos muy agradecidos”, dijo su nuera. Agregó: “Ella ha sido increíble y llena de tanta luz y gracia. Dicen que el embarazo viene con un brillo, pero el de Nancy es un faro completo”.

Aseguraron que el alumbramiento estimado para noviembre próximo, los ha unido como familia.

Diariamente comparten regalos, comidas y más para la mujer que es madre sustituta y a, la vez, se convertirá en abuela.

“No podemos esperar a conocer a nuestra hija”, compartió la futura madre, Cambria.

“Hay algo similar al incesto”: la respuesta en el ciberespacio

En la publicación de New York Post, se llenó inmediatamente de comentarios de usuarios que daban su lectura de los hechos, tal como suelen hacerlo en las redes sociales, a veces sin ser expertos en la materia de la que se habla.

Entre los descargos, llamó la atención uno que apuntó a una situación genética y más allá de eso.

“Entonces, cuando una mujer está embarazada, de hecho, hay una mezcla de genes (microquimerismo), lo que significa que hay un elemento similar al incesto desde el punto de vista genético, que podría afectar al niño”, apuntó el usuario Stay to the Right.

comillas El microquimerismo humano se define como la presencia dentro de un individuo de una pequeña población de células originadas en un individuo genéticamente distinto. El microquimerismo adquirido de forma natural se desarrolla a lo largo del embarazo, como una consecuencia del ampliamente demostrado tráfico bidireccional transplacentario de células. Esta trasferencia resulta en un estado microquimérico a décadas posparto, tanto para la madre (microquimerismo fetal) como para su progenie (microquimerismo materno). - Scielo.sa.cr

Otros lectores aseguraron que harían exactamente lo mismo por un hijo o una hija, pero fustigaron el riesgo al que hicieron correr a la mujer de 56 años por el anhelo de volver a ser padres, ya teniendo 4 hijos.

“El hecho de que los médicos aceptaran un embarazo de alto riesgo con una mujer de 50 años y las complicaciones que puedan surgir es aún más inquietante! Sabiendo que ya tienen no 1 sino 4!!!!”, aseguró Penelopeix.

“Estoy embarazada de mi propio hijo”: un caso que no es único

Hace 6 años, medios internacionales como El Mundo, en España, daban a conocer una historia similar a la de Nancy Hauck.

Esta vez, la madre de una joven se ofreció para ser el vientre de alquiler del bebé de su hija. Sería también madre sustituta y abuela en un sólo parto.

Tracey Thompson, de entonces 54 años, vio como Kelley McKissack y su esposo lo intentaban todo para ser padres. Fue así que tomó la decisión de ofrecer su vientre para gestar la vida de su nieta Kelcey, quien nació, tras Fertilización in vitro, en el hospital texano, Plano.

“El mejor regalo de mi vida”, calificó McKissack lo sucedido por disposición de su progenitora, quien recibió el tratamiento para lograr su embarazo, el cual tuvo lugar en condiciones normales.

No obstante, cabe destacar que sitios especializados como la Clínica Mayo, apuntan a varios riesgos por la FIV, entre estos: “Nacimientos múltiples, Parto prematuro y bajo peso al nacer, Síndrome de hiperestimulación ovárica, Aborto espontáneo, Embarazo ectópico”, entre otros.

Lo recomendable, según los expertos, es buscar ayuda profesional especializada, con segundas o más opiniones, sobre todo si la situación reviste casos como el de Nancy Hauck, luego de revelar que estaba embarazada de su propio hijo.