Medios en Estados Unidos dieron cuenta de una curiosa situación ocurrida al interior de la iglesia St Frances Cabrini de Lakewood, donde un grupo de hombres protagonizó una pelea a golpes en el altar luego que el sacerdote regañara a un feligrés por no utilizar mascarilla.

Aquel reto provocó que el aludido llegara hasta esa zona del templo y respondiera con fuertes epítetos al religioso, cuyo nombre es Paul Brunet.

De acuerdo a lo que menciona el medio Independent, Brunet se dirigió expresamente al hombre y le indicó que “estaba ingresando de forma ilegal a la iglesia”.

Ante esto, el sujeto le respondió de forma amenazante que aquello era falso y estaba en su derecho. Posteriormente se acercó al cura, que permaneció sentado.

Father declined to forgive those who trespassed against him pic.twitter.com/Bj55SpHU8v

— 𝘽𝙧𝙮𝙖𝙣 𝙋𝙖𝙨𝙨𝙞𝙛𝙞𝙪𝙢𝙚 (@BryanPassifiume) October 25, 2021