Lisa Steadman es una de los muchos sobrevivientes al coronavirus. No obstante, ella y su esposo se contagiaron, pero Lisa debió ser trasladada a un hospital y su marido al presentar síntomas leves, estuvo en su casa mientras se recuperaba.

Sin embargo, la mujer oriunda de la Florida, Estados Unidos, nunca imaginó que al volver a su hogar tras recuperarse de la infección, encontraría el cadáver de su esposo, quien habría fallecido debido a una complicación asociada al covid-19.

El matrimonio hablaba todos los días por teléfono, pero tras una semana de la estadía de Lisa en el hospital su esposo, Ron, le dijo que la batería de su móvil estaba fallando, por lo que tendía dificultades para comunicarse. Ante eso, la mujer pidió a la policía ir a chequear a su esposo, encontrándolo con fuertes síntomas del covid, pero estable.

Aunque Lisa no se quedó tranquila, ella a través de una publicación de Facebook y una posterior entrevista a un canal local, dijo que su esposo dejó de contestar sus llamados. No fue hasta el día que la dieron de alta, que supo lo que realmente estaba ocurriendo.

“Fue como entrar en una película de terror , y desearía no haberlo visto nunca así porque no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. Dicen que murió de problemas relacionados con COVID porque saben que tenía COVID. No saben si tuvo un ataque cardíaco por COVID o si tuvo una embolia. No lo saben”, indicó Lisa a Fox 13.

La mujer, tras las pericias a su esposo, confesó que ni ella ni Ron se habían vacunado contra el covid debido a que no confiaban en su efectividad. No obstante, tras la ocurrido, Lisa sostiene que sí se inoculará, ya que pensó que moriría por los graves síntomas que tuvo de covid-19.

Actualmente, la mujer está pidiendo ayuda, debido a que aún están periciando el fallecimiento de su esposo al interior de su vivienda, por lo que las autoridades locales han pedido que no vuelva a ella hasta que termine la investigación.

Además, el cuerpo de Ron ya se encontraba en descomposición, por lo que la suma de dinero para retirar los restos tienen un alto costo, razón por la cual a través de su cuenta de Facebook, la mujer ha solicitado ayuda económica.