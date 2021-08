Un estremecedor video se ha viralizado en redes sociales a nivel mundial porque muestra de manera cruda la realidad que están viviendo los afganos actualmente.

Muchos ciudadanos, desesperados por huir, se han agolpado en el aeropuerto de Kabul, capital de Afganistán, en los últimos días, donde las tropas estadounidenses están finalizando su retiro del país.

Dicha desesperación ha llegado a tanto que personas han muerto por negarse a alejarse de los aviones mientras despegan, y otros han lanzado a sus bebés y niños a través de los muros con alambre de púas.

En este video en particular, una persona subió con sus brazos a un bebé, logrando que lo tomaran los soldados estadounidenses arriba del muro, quienes se lo llevaron con ellos.

El video fue publicado en Twitter por Omar Haidari, quien escribió “el caos y miedo de la gente es un testimonio del rol de la comunidad internacional en la caída de Afganistán y su posterior abandono de los afganos. El futuro de Afganistán ha sido decidido sin el voto de la gente y ahora viven a merced de un grupo terrorista”.

Lamentablemente, no se trata del único caso de este tipo, pues hay más videos que muestran a niños y bebés siendo traspasados por las murallas con alambre.

Según informó el periódico digital británico Independent, soldados norteamericanos relataron una escena aún peor: numerosas madres les lanzaron sus bebés a través del alambre de púas, rogándoles que los salvaran, mientras los talibanes las golpeaban.

Así lo relató un oficial del ejército estadounidense: “Las madres estaban desesperadas, estaban siendo golpeadas por los talibanes. Gritaban ‘¡salven a mi bebé!’ y nos lanzaban los bebés. Algunos cayeron en el alambre de púas. Fue horrible lo que pasó. Al final de la noche, no había ni un solo de nosotros que no estuviera llorando”.

People are so desperate to escape the #Taliban that they’re passing babies and kids forward to the gate at #Kabul airport. #kabulairport #AfghanEvac pic.twitter.com/6NSlIffrD1

— Matt Zeller (@mattczeller) August 18, 2021