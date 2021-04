La familia de una ciudadana estadounidense llamada Karen Garner interpusieron una denuncia criminal contra tres policías de la ciudad de Loveland, Colorado, por la detención que realizaron hace un año en su contra, en la cual la presionaron contra el suelo y fracturaron un brazo.

Garnet actualmente tiene 73 años y además padece de demencia senil, por lo que su familia declaró aquella detención como “perjudicial”. La persecución se originó en ese momento porque ella había olvidado pagar una serie de productos en un supermercado Wallmart.

Si bien los hechos ocurrieron en junio de 2020, recientemente se liberaron las grabaciones del hecho, en el cual interceden tres policías y un sargento. Sus nombres son Austin Hopp, Daria Jalali y Phil Metzler.

De acuerdo a los antecedentes del caso, entregados por The New York Times, en ese entonces la mujer no canceló un monto cercano a los 13.88 dólares, por lo cual uno de los oficiales le pidió que se detuviera.

De acuerdo a la defensa de Garner, en ese entonces el policía sólo intercambió un par de palabras con ella antes de someterla por la fuerza, lanzarla al piso y presionar algunas partes de su cuerpo.

Los antecedentes médicos sostienen que la anciana quedó con el hueso de un brazo fracturado, el hombro dislocado, heridas en la muñeca, lesiones en la nariz y sangrado.

Luego de la detención llega hasta el lugar otra policía, quien apoya al primero para llevar a la mujer hasta la parte trasera de una patrulla.

La defensa de Karen Garner indicó en la demanda que ninguno de los tres agentes ofreció ayuda a la detenida al llegar hasta el cuartel policial.

“Hopp no llamó al despacho ni solicitó una unidad de salud mental. No utilizó en ningún momento una conversación tranquila o solicitó una explicación”, indicó la abogada Sarah Schielke.

Por su parte, desde el Departamento de la Policía indicaron que en todo este tiempo no habían recibido denuncias por este caso, agregando que estaban preocupados porque las imágenes hubiesen sido filtradas a medios de comunicación.

Por ahora Hopp fue suspendido de sus funciones, mientras se produce la investigación, y Jalali se encuentra con licencia médica.

Por su parte el sargento Metzler actualmente está realizando sólo actividades administrativas.