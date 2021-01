Un estadounidense declarado como “Anti-mascarillas” llamado Chuck Stacey realizó un emotivo mensaje a través de redes sociales, en el cual llamó a las personas a “no seguir su ejemplo” y cuidarse contra el coronavirus.

El registro lo grabó desde su cama en un hospital de Nueva York y fue publicado por un amigo en redes sociales. En éste se puede apreciar que Stacey llora mientras habla a cámara, reconociendo que estaba equivocado desde el comienzo de la pandemia.

“No usé una mascarilla, debería haberlo hecho. No lo hice. Creía que esto era solo una gripe, que todo iba a desaparecer, que era algo político. No pensé que una máscara me ayudaría”, indicó.

“Te aseguro que nadie en este momento quiere terminar como yo. Tengo problemas para respirar y es posible que me tengan que intubar si empeoro”, agregó.

Visiblemente emocionado, Chuck realizó un llamado a las personas escépticas en medio de la pandemia, para que empiecen a adoptar medidas para evitar los contagios.

“Si usar una mascarilla puede reducir las posibilidades de contagiarse de esto, incluso en un 5 por ciento, simplemente úsela. Hazlo por tus hijos, tus seres queridos. Hazlo por ti mismo”, indicó.

Según detalló el medio estadounidense New York Post, Chuck había hecho noticia en mayo de 2020, por criticar en redes sociales a los empleados de un local llamado “Donut Hole”, de comida rápida, porque todos ellos estaban usando los implementos de seguridad sanitaria.

“Es otro ejemplo de las reacciones exageradas sobre esta situación (pandemia). Por favor, podrían quitárselas para que cuando vengamos a comer podamos disfrutar de nuestra comida sin sentir lástima por los empleados”, sostuvo.

Hay que señalar que Estados Unidos es, desde inicios de 2020, el país más afectado por la pandemia en todo el mundo. A la fecha, se registran más de 20 millones de contagios totales, y cerca de 363.000 muertes asociadas a coronavirus.

Por ahora, el proceso de vacunación en aquel país se ha desarrollado de forma paulatina, siendo los funcionarios de la salud los primeros en acceder a la inoculación. Las cifras oficiales indican que 18 millones de personas se han vacunado.