Aunque no lo creas, si tienes cálculos renales es posible que una visita a una montaña rusa puede terminar con tu problema.

Suena curioso o quizás ridículo para algunos, pero una investigación consignó que visitar una montaña rusa en específico puede terminar con los problemas asociados a los cálculos renales.

El estudio parte luego de la experiencia de un paciente en Estados Unidos quien, tras unos adrenalínicos viajes en una montaña rusa, expulsó las piedras de su cuerpo.

Esto llamó la atención de dos urólogos que comenzaron a investigar para entender cómo una montaña rusa podría resolver un problema que suele ser doloroso y que en algunas ocasiones podría llegar a una cirugía.

Sin duda, un éxito que llamó la atención del mundo científico en 2016, considerando que una experiencia que para muchos es más bien placentera podría solucionar un problema médico.

¿Sube a una montaña rusa y adiós cálculos renales?

Los cálculos renales son una enfermedad común, se trata de piedras alojadas en el riñón que surgen mediante la cristalización de sales y minerales que están presentes en la orina, consignó Muy Interesante.

Estas piedras pueden provocar un dolor tan grande que usualmente es comparado con el dolor que sienten las mujeres al tener un parto.

Pueden salir del cuerpo a través de la orina, pero cuando son grandes, una cirugía es la solución para estos problemas.

Por lo que cuando uno de los pacientes del urólogo David Wartinger lo visitó y le contó su experiencia visitando uno de los parques de Disney le llamó profundamente la atención y decidió estudiar el tema.

Según comentó a DW su paciente le contó que en medio de su recorrido por el parque subió a una montaña rusa y algo increíble ocurrió.

Se trataba de la montaña rusa “Big Thunder Mountain” del parque Magic Kingdom, ubicada en Orlando, Estados unidos. Tras el primer viaje en la montaña rusa, el paciente expulsó a los pocos minutos uno de los cálculos renales que se alojaban en su cuerpo.

Por lo mismo, no dudó en volver a realizar el recorrido dos veces más en la montaña rusa. Para cuando terminó el tercer viaje, expulsó todos los cálculos renales de su cuerpo.

Wartinger señaló que los sacudones y movimientos de la montaña rusa generaron que se desprendieran los depósitos del riñón del paciente, por lo que los eliminó a través de la orina.

Aunque la idea de eliminar un cálculo renal a través de un trayecto en una montaña rusa suena ridículo, Wartinger se asoció con su colega Marc Mitchell y comenzaron a investigar si esto podía ser real.

Una cirugía o recorrer la Big Thunder Mountain en Disney

Los médicos comenzaron a investigar de inmediato el poder de las montañas rusas y visitaron varios parques de diversiones, siempre conscientes de que el hallazgo inicial se realizó en la montaña “Big Thunder Mountain” de Disney.

Para poder probar su hipótesis, los médicos crearon un modelo de riñón de silicona impreso en 3D, basado en el riñón del paciente que había pasado por esta increíble experiencia. Luego, lo obstruyeron con migajas similares a cálculos renales y orina.

“Nuestro modelo duplica los espacios interiores que hay en los riñones humanos, que es del tamaño de un puño y tiene pasajes como las ramas de un árbol. En esos pasajes es en donde se forman las piedras” indicó el urólogo que ideó la investigación.

De esta forma se dirigieron a la montaña rusa de Disney y comenzaron su experimento con el modelo renal.

Wartinger comentó “Los primeros diez viajes fueron muy divertidos” añadiendo “Pero en los siguientes 20 ya nos sentíamos como si hubiéramos tenido un accidente de auto”.

En total realizaron 360 viajes en montaña rusa con el modelo, pero no sólo en la montaña rusa del “Gran Trueno”, sino que también visitaron Space Mountain o Rock ‘n’ Roller Coaster.

Los resultados fueron impensados, pero comprobaron que lo que indicaba el paciente era real.

Se eliminan efectivamente los cálculos renales

La investigación que llevó a los médicos a disfrutar de las montañas rusas de Orlando fue exitosa y se publicó en la revista The Journal of the American Osteopathic Association.

Aquí detallaron que en un 64% de los viajes que se realizaron en la última final del tren fueron exitosos y las “piedras” del riñón en 3D fueron removidas.

Mientras que solo ocurrió en un 16% de los casos cuando los tripulantes se sentaron en los primeros lugares del tren, informó Infobae

Sin embargo, esto sólo ocurre en la montaña rusa “Big Thunder Mountain Railroad” de Disney. De acuerdo al investigador “No es de las más excitantes, obtiene apenas 3 de 5 puntos posibles en una escala de montañas rusas”, explica el científico. Pero lo que cuenta es que sube y baja constantemente y se mueve mucho de izquierda a derecha. Es como andar a tropezones”

Esto favorecería a las piedras pequeñas que se encuentran en el riñón, especificando que solo podrían desaparecer cálculos renales de hasta 5 milímetros. Para casos con piedras más grandes es necesario una cirugía.

IgNobel: premio de medicina

La investigación resultó curiosa y no pasó desapercibida para los premios IgNobel, un galardón que premia a los 10 descubrimientos científicos del año que “primero haga reír y luego pensar”.

Es organizado por la revista “Annals of Improbable Research” y son presentaron en una ceremonia que se realiza en la Universidad de Hardvard donde se honra lo inusual, pero que estimula el interés por la ciencia, tecnología y medicina.

Fue precisamente el IG Nobel de Medicina el premio que otorgaron a esta investigación en octubre de 2018.

Luego de la premiación, David Wartinger presentó su investigación en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, EE.UU., pero no logró realizar un estudio clínico sobre su descubrimiento.

Según informó a DW, intentó visitar parques con un grupo de experimentación y un equipo de ultrasonido. “Contacté a todos los parques temáticos posibles, pero todos rechazaron amablemente la idea”

Por lo que sólo le queda recomendar que los pacientes que puedan visitar un parque y tengan esta dolencia, hagan una visita a la montaña rusa, al menos él no dejaría de intentarlo cuando son piedras relativamente pequeñas.

Aunque sí cree que en caso de ser de mayor tamaño tomar un tratamiento médico que asegure una intervención quirúrgica para solucionar el problema de salud.