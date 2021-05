Jimmy Featherstone, un joven inglés de 22 años, gastó más de 10 millones de pesos en procedimientos cosméticos para alterar su cuerpo y lucir como el famoso muñeco Ken, mejor conocido por ser el novio de Barbie… sin embargo, terminó pareciéndose más al cantante Luis Miguel.

El joven oriundo de Hull, East Yorkshire, se sometió en los últimos 12 meses a rellenos de labios y mejillas, además de Bótox y carillas, y actualmente está a la espera de una rinoplastia. “Esto es solo el comienzo”, aseguró a la prensa inglesa.

Y es que Jimmy afirmó que “ama” a Ken, a quien denomina un “plástico fantástico” y reconoció que no se detendrá hasta lograr el mayor parecido posible con el muñeco.

“Siempre he sido alguien que quiere destacar entre la multitud”, afirmó a Daily Mail. “Y ahora incluso quiero destacar un poco más allá de lo que ya lo hago, quiero parecer más plástico, esa es la estética que me gusta”, sentenció.

“Sé que no soy del agrado de todos, pero no me importa, estoy haciendo lo que me hace feliz”, agregó.

Autodefinido como “diva”, Featherstone trabaja promocionando la boutique de una amiga y suele mostrar en redes sociales una vida de lujos.

De hecho, a principios de este mes celebró su cumpleaños con una fiesta que costó más de dos millones de pesos, que incluyó fuegos artificiales y un ramo de flores compuesto por billetes de 20 libras, sin mencionar que los invitados llegaban en limusinas.

En noviembre pasado, Jimmy terminó una relación de tres años con una pareja que era más de 40 años mayor que él, y según afirmó, espera encontrar a otro “hombre mayor” que le pueda ayudar a financiar su estilo de vida.

“Mi ex era mayor que mi papá, así que la gente me conoce por estar con hombres mayores. Siempre me han atraído. No creo que nadie de mi edad pueda darme el estilo de vida que quiero, mientras que alguien mayor y ha ganado su dinero puede hacerlo”, reconoció.

“Siempre me han gustado las cosas bonitas como la ropa de diseñador y las vacaciones, así que eso es lo que estoy tratando de lograr”, dijo.

Gracias a su look también consiguió trabajo, ya que pronto aparecerá en un reality show que está en producción en su ciudad natal. “No me importa lo que gente piense o diga. Hago lo que quiero”, cerró.