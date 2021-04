El diseñador chileno Felipe Cavieres se volvió viral en Instagram gracias a una genuina idea: confeccionó diversas vestimentas inspiradas en populares productos de aseo.

Se trata de looks que recogen los colores de Clorinda, Mr. Músculo, Harpic, Quix, Omo y Lysoform, entre otros, y que a su vez se han convertido en furor en redes sociales. “Desde chico que me gusta hacer aseo, de verdad me relaja”, confesó Cavieres en diálogo con el diario Las Últimas Noticias.

“Antes iba a eventos de moda con las manos pasadas a cloro por lo mismo. Tengo hasta fórmulas propias de limpieza. Soy muy ‘soa"”, agregó.

Aquella no fue la única idea del diseñador: también armó cuatro tenidas inspiradas en productos representativos de la cultura popular chilena: la lata de jurel San José, las galletas Serranitas de limón y el limpiador de polvo Klenzo.

“Hasta un producto de limpieza puede inspirar tu look”, asegura Cavieres. “Hasta el ítem más simple puede ser llamativo. Uno se puede inspirar en cosas mundanas todos los días”, dice.

“Lo que necesitas es inspirarte. Hasta una alfombra o un peluche puede ser interesante”, recomienda.

En relación a lo anterior, aporta un par de datos: “De hecho, la marcha italiana Moschino lanzó una colección de ropa inspirada en productos de aseo (en 2016) y el empaque de los perfumes eran los típicos de rociadores de limpieza”.

Revisa las “colecciones” de Felipe Cavieres, aquí: