Un funcionario de ferrocarriles indio llamado Mayur Shelke está siendo aclamado como un héroe en su país. Esto luego que en los últimos días se viralizara un video que muestra la increíble forma como salvó a un niño de ser arrollado por un tren en una estación.

De acuerdo al video, el pequeño estaba caminando por el andén junto a su madre en la estación Vangani de Mumbai, pero en un minuto perdió el control y cayó a los rieles, justo cuando el tren estaba arribando hasta el lugar.

Todo indicaba que el niño estaba sentenciado a morir arrollado por la maquina, pero en ese momento aparece Shelke en el lugar, quien en un par de segundos toma al menor de edad y lo sube hasta la plataforma.

Por fortuna, él también alcanza a reaccionar a tiempo y logra subir hasta el andén, antes que el tren arribara en la estación.

Very proud of Mayur Shelke, Railwayman from the Vangani Railway Station in Mumbai who has done an exceptionally courageous act, risked his own life & saved a child's life. pic.twitter.com/0lsHkt4v7M

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 19, 2021