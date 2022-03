Un pez con peculiares colores fue hallado en cercanías de las Maldivas, en el océano Índico. Se trata del pez hada con velo de rosa, una especie que asemeja las tonalidades de un arcoíris.

El animal habita en las profundidades del mar cerca de la “zona crepuscular”, entre los 40 y 70 metros bajo la superficie, donde la luz es escasa y viven llamativas criaturas acuáticas.

El colorido pez fue descubierto por Ahmed Najeeb, científico maldivo y biólogo del Instituto de Investigación Marina de Maldivas, quien publicó su hallazgo en la revista especializada ZooKeys.

En un artículo de CNN, Najeeb dijo que “siempre han sido los científicos extranjeros los que han descrito las especies que se encuentran en las Maldivas sin mucha participación de los científicos locales, incluso aquellas que son endémicas”.

“Esta vez es diferente y ser parte de algo por primera vez ha sido realmente emocionante, especialmente tener la oportunidad de trabajar junto a los mejores ictiólogos en una especie tan elegante y hermosa”, expresó el biólogo.

El nombre científico del animal es Cirrhilabrus finifenmaa debido a las tonalidades de rosado que tiene su cuerpo y a su vez es un tributo a la flor nacional de las Maldivas “la rosa rosada”.

En reiteradas ocasiones este diminuto animal fue confundido con el pez hada de terciopelo rojo (Cirrhilabrus rubrisquamis), otra especie que pose características similares.

Los expertos enfocaron su investigación en analizar la anatomía de ejemplares jóvenes y adultos como el número de escamas que poseen, las espinas ubicadas en su aleta dorsal y los distintivos patrones de colores en los machos.

Asimismo, el estudio detalló que los ejemplares adultos presentan tonalidades como el rojo púrpura oscuro, magenta brillante, rosa anaranjado y tonos durazno.

Say hi to Cirrhilabrus finifenmaa (Rose-veiled fairy wrasse), named after the🇲🇻National flower, the Pink rose! One of the first species to be named in Dhivehi, our local language

📷@FishGuyKai 📷@CoralReefFish @FishMcFishyface 📷@bappunajeeb https://t.co/tOcr28OvPF#NewFishAlert pic.twitter.com/SExP7PiX3Z

— Maldives Marine Research Institute (@MMRI_Maldives) March 9, 2022