Un cazador ilegal de elefantes ha muerto aplastado por una estampida de paquidermos mientras intentaba escapar del parque Nacional de Kruger, en Sudáfrica.

El individuo huía de la guardia del parque acompañado de dos cómplices cuando cruzaron sus caminos con un grupo de elefantes y sus crías, según ha informado Parques Nacionales de Sudáfrica.

Uno de los cómplices fue arrestado y las autoridades todavía buscan al tercer hombre, según ha hecho saber un ejecutivo del parque, identificado como Gareth Coleman, en la cuenta de Twitter de la reserva.

Las autoridades recuperaron un rifle de caza, un hacha y una bolsa con munición y otros suministros probablemente usados en la recogida ilegal de marfil, prohibida terminantemente por los convenios internacionales.

El parque de Kruger es una de las principales reservas del continente, conocida por su abundancia de elefantes, leones, rinocerontes, leopardos y búfalos.

