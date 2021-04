La policía británica lanzó este martes un llamado a la colaboración ciudadana para encontrar al “conejo más grande del mundo”, que fue robado en Inglaterra, y cuya propietaria ofrece una recompensa para recuperarlo.

Darius, un conejo de 1,29 metros de largo, fue robado el sábado por la noche de su caja en el jardín de sus propietarios en Stoulton, en el centro de Inglaterra, según la policía.

Su propietaria, Annette Edwards, prometió en Twitter una recompensa de 1.000 libras (973 mil pesos chilenos) por su devolución, afirmando que el animal -de 11 años de edad, según la prensa- es demasiado viejo para la cría.

“Un día muy triste”, dijo la mujer en Twiiter al anunciar lo sucedido, añadiendo que la policía está haciendo todo lo posible por averiguar quién se lo ha llevado.

A very sad day. Guinness world record Darius has been stolen from his home. The police are doing there best to find out who has taken him. There is a reward of a £1,000. Darius is to old to breed now. So please bring him back.

