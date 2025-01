Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El 2025 se perfila como un año histórico para los videojuegos, con más de 100 títulos confirmados y el esperado lanzamiento de la Nintendo Switch 2. Febrero será un mes clave con destacados lanzamientos como \'Civilization VII\', \'Assassin\'s Creed Shadows\', \'Avowed\', \'Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii\', y \'Monster Hunter Wilds\'. Se espera con ansias \'Grand Theft Auto 6\' para otoño, además de títulos como \'Death Stranding 2: On the Beach\' y \'Doom: The Dark Ages\'. La diversidad de géneros y propuestas como \'Borderlands 4\' y \'Crimson Desert\' hacen que el 2025 genere una gran expectativa en la industria de los videojuegos.