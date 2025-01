Si usas lentes de contacto, probablemente sabes que requieren cuidado y limpieza regular. Pero, ¿sabías que algo tan común como el agua podría poner en riesgo tu visión?

Aunque parece inofensiva, el agua está llena de microorganismos que pueden causar infecciones graves en los ojos. Por eso, entender cómo cuidar correctamente tus lentes es fundamental para proteger tu salud ocular.

A continuación, puedes revisar cómo cuidar tus lentes de contacto correctamente, según las recomendaciones de la Academia Americana de Oftalmología (AAO).

Uno de los errores más comunes y peligrosos es limpiar o almacenar los lentes de contacto en agua de la llave. El agua puede contener microorganismos como la Acanthamoeba, que puede causar infecciones graves y difíciles de tratar. Por eso:

Consejos clave para el cuidado de tus lentes de contacto

Limpieza adecuada: Lávate las manos con agua y jabón antes de manipular los lentes. Utiliza una toalla limpia y sin hilos sueltos para secarte las manos.

Técnica de frotar y enjuagar: Frota los lentes suavemente con los dedos limpios y luego enjuágalos con una solución estéril para lentes de contacto antes de remojarlos.

Usa siempre nueva solución: Nunca reutilices la solución usada ni la transfieras a otro recipiente, ya que pierde su esterilidad.

Limpieza del estuche: Enjuágalo con solución estéril, nunca con agua del grifo, y déjalo secar al aire. Reemplázalo cada tres meses o antes si se daña.

Además, se desaconseja dormir con lentes de contacto de uso diario. También es importante someterse a exámenes oculares periódicos para verificar que los lentes se ajusten correctamente y cumplan con la prescripción adecuada.

Riesgos asociados al mal uso de lentes de contacto

Usar lentes de contacto durante demasiado tiempo, o si estos no se ajustan adecuadamente, puede causar problemas como rayaduras en la superficie del ojo y crecimiento anormal de vasos sanguíneos en la córnea, lo que pone en peligro la visión.

Además, las gotas para los ojos que no están indicadas específicamente para lentes de contacto pueden dañarlos o afectar tus ojos. Consulta siempre a tu oftalmólogo antes de utilizarlas.

Si experimentas síntomas como ojos rojos, dolor, lagrimeo excesivo, sensibilidad a la luz, visión borrosa o secreción, quítate los lentes y contacta a tu médico de inmediato. Estos podrían ser signos de infecciones graves oculares.

¿Son los lentes de contacto adecuados para ti?

Aunque millones de personas los utilizan, los lentes de contacto no son para todos. Podrían no ser recomendables si tienes infecciones oculares frecuentes, alergias severas, ojo seco complicado de tratar, o si no puedes seguir las rutinas de cuidado necesarias.

Consulta con un profesional para determinar si son la mejor opción para ti.