Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Chile enfrentará a Perú en un decisivo partido de eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, siendo La Roja el último en la tabla y virtualmente eliminada del torneo. El encuentro se llevará a cabo el viernes 15 de noviembre a las 22:30 horas en el Estadio Monumental \'U\' Marathon de Lima. Se podrá ver por ESPN Premium y CHV en TV, y por Disney+ y CHV online. Las Clasificatorias también contarán con Venezuela vs. Brasil, Paraguay vs. Argentina, y Ecuador vs. Bolivia el jueves 14 de noviembre, mientras que Uruguay vs. Colombia se jugará junto a Perú vs. Chile el viernes 15 de noviembre.