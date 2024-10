Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En los días previos a las elecciones generales del 2024, surge la duda sobre las excusas para no votar, especialmente en cuanto a si los adultos mayores están exentos de este deber cívico obligatorio. Sin embargo, la ley es clara: los adultos mayores no están excusados de votar en estas elecciones. Las causales para no ir a votar no incluyen la edad avanzada, sino situaciones como enfermedad, estar fuera del país o a más de 200 kilómetros del local de votación, haber cumplido funciones electorales específicas, o tener un impedimento grave acreditado. Solo en el caso de adultos mayores de setenta años designados como vocales de mesa, podían excusarse de ejercer ese cargo dentro de los plazos establecidos.