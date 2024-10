Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En una nota de The New York Times se destaca que en las relaciones de pareja, las palabras pueden tener un impacto profundo, ya sea positivo o negativo. Expertos en relaciones advierten sobre frases a evitar para mantener una comunicación sana y respetuosa. Entre las cosas que jamás deberías decirle a tu pareja se encuentran: evitar generalizaciones que desacrediten los esfuerzos de tu compañero/a, no desviar la responsabilidad minimizando sus sentimientos, abstenerse de comparaciones que generen celos o dañen la autoestima, y no menospreciar las emociones de tu pareja con expresiones como "Estás exagerando". En cambio, se sugiere mantenerse presente en la discusión, reflejar lo que se escucha, evitar comparaciones y juzgamientos, y mostrar empatía y apoyo genuino.