Como es costumbre en Chile, en septiembre se celebran las Fiestas Patrias, que este 2024 contará con 3 días feriados, de los cuales 2 son irrenunciables y un fin de semana extralargo, ¿sabes en qué día de la semana caen o quiénes deben trabajar?

Recordemos que al ser irrenunciables, en los mencionados días libres, el comercio no puede abrir con normalidad, por lo que muchas tiendas, malls y supermercados no pueden funcionar. Lo anterior, también se traduce en que ciertos trabajadores no tienen la obligación de ejercer sus funciones.

¿Cuáles son los feriados de septiembre de este 2024?

De acuerdo al calendario nacional, los feriados de Fiestas Patrias de septiembre 2024 corresponden al miércoles 18 (Primera Junta Nacional de Gobierno), jueves 19 (Día de las Glorias del Ejército) y el viernes 20.

¿Por qué es feriado el viernes 20 de septiembre?

Esta última jornada (viernes 20), es un feriado extra o excepcional, solo para este 2024, gracias a la ley 20.215. La norma fue publicada pocos días antes de las celebraciones nacionales del 2007, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

En concreto, según la ley, “en cada año calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles y jueves, respectivamente, será feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso”.

Es por eso que si sumamos a los feriados el sábado 21 y domingo 22 de septiembre de este 2024, las celebraciones de Fiestas Patrias se extenderán por 5 días en total, o dicho de otro modo, un fin de semana extralargo o XL.

La última vez que se aplicó esta mencionada ley fue para las celebraciones de septiembre del 2019. En la ocasión también se agregó como feriado el viernes 20.

¿Cuáles son los feriados irrenunciables de septiembre?

Los feriados irrenunciables en septiembre, son otro de los clásicos de Fiestas Patrias. Estos son jornadas en las que excepcionalmente, los trabajadores no deben ejercer sus labores, aunque tengan un acuerdo con su empleador.

En cada año existen solo 5 de acuerdo a la ley: Año Nuevo, Navidad, Día del Trabajador, Primera Junta Nacional de Gobierno y Día de las Glorias del Ejército. Por eso, en las celebraciones de este año, los feriados irrenunciables son el miércoles 18 y jueves 19.

De esta manera, se excluye el viernes 20, que será un feriado común, lo que se traduce en que el comercio puede funcionar con normalidad y pueden abrir tiendas, malls, centros comerciales, supermercados, etc.

¿Quiénes deben trabajar en estos días?

Es la ley la que determina cuáles comercios son los que están exceptuados de cerrar sus puertas durante un feriado irrenunciable: