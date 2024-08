Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En Chile, las quemaduras por el volcamiento de líquidos calientes, principalmente por el mal uso del hervidor, representan un grave peligro para los niños, con alrededor de 80.000 casos anuales que llevan a hospitalizaciones, especialmente en menores de 5 años. La Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) destaca la gravedad de estas lesiones, que requieren el doble de hospitalizaciones que otras causas de quemaduras. Con la campaña "Contra el fuego transparente: el agua caliente también quema", Coaniquem busca prevenir estos accidentes. Recomiendan no sacar el hervidor de la cocina, mantenerlo lejos de los niños y vaciarlo cuando no se use. Ante una quemadura, se aconseja enfriar la zona afectada con agua potable a temperatura ambiente y acudir de inmediato a un servicio de urgencias para evaluar la gravedad y recibir tratamiento adecuado.