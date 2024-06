Según la última encuesta de Plaza Pública Cadem, los políticos peor evaluados en Chile tienen una imagen positiva que no supera el 25%, con más del 65% de imagen negativa. El diputado Gaspar Rivas encabeza la lista con solo un 20% de imagen positiva y un 70% de imagen negativa. Le siguen el alcalde de Recoleta en prisión preventiva, Daniel Jadue, y el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Otros políticos evaluados incluyen a Ximena Rincón, Ricardo Lagos Weber, y Karol Cariola, entre otros. Puedes revisar los resultados completos de la encuesta en el sitio de Cadem.

Durante la jornada de este domingo, Plaza Pública Cadem publicó una nueva encuesta y reveló quiénes son los políticos con mejor y peor evaluación por parte de los chilenos.

De acuerdo al sondeo, las figuras políticas peores evaluadas no superan el 25% de imagen positiva y cuentan con más de un 65% de imagen negativa.

Los políticos con peor imagen, según Cadem en Chile

Acorde a la última encuesta Cadem, el diputado Gaspar Rivas es el que cuenta con la peor imagen positiva en Chile, con apenas un 20%. El ex PDG (2021-2024), ex RN (2005-2014) y ex Social Patriota (2017-2019) alcanza un 70% de imagen negativa o muy negativa.

Al parlamentario lo siguen el alcalde de Recoleta, hoy en prisión preventiva, Daniel Jadue (PC), quien tiene 22% de imagen positiva y también un 70 en el aspecto negativo.

A ellos, les sigue en el listado como el tercer político con peor evaluación, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona:

Ximena Rincón: 40% (Positiva + Muy positiva) y 50% (Negativa + Muy negativa)

Ricardo Lagos Weber: 39% (Positiva + Muy positiva) y 50% (Negativa + Muy negativa)

Gonzalo Winter: 39% (Positiva + Muy positiva) y 51% (Negativa + Muy negativa)

Johannes Kaiser: 55% (Positiva + Muy positiva) y 39% (Negativa + Muy negativa)

José García: 38% (Positiva + Muy positiva) y 44% (Negativa + Muy negativa)

Karol Cariola: 38% (Positiva + Muy positiva) y 53% (Negativa + Muy negativa)

Rodrigo Galilea: 36% (Positiva + Muy positiva) y 49% (Negativa + Muy negativa)

Irací Hassler: 35% (Positiva + Muy positiva) y 53% (Negativa + Muy negativa)

Luciano Cruz-Coke: 35% (Positiva + Muy positiva) y 56% (Negativa + Muy negativa)

Jaime Quintana: 34% (Positiva + Muy positiva) y 49% (Negativa + Muy negativa)

Juan Antonio Coloma: 34% (Positiva + Muy positiva) y 56% (Negativa + Muy negativa)

Franco Parisi: 34% (Positiva + Muy positiva) y 58% (Negativa + Muy negativa)

Diego Ibáñez: 33% (Positiva + Muy positiva) y 54% (Negativa + Muy negativa)

Javier Macaya: 33% (Positiva + Muy positiva) y 61% (Negativa + Muy negativa)

Arturo Squella: 32% (Positiva + Muy positiva) y 60% (Negativa + Muy negativa)

Lautaro Carmona: 25% (Positiva + Muy positiva) y 65% (Negativa + Muy negativa)

Daniel Jadue: 22% (Positiva + Muy positiva) y 70% (Negativa + Muy negativa)

Gaspar Rivas: 20% (Positiva + Muy positiva) y 70% (Negativa + Muy negativa)

