VTR lanza nuevo plan móvil que combina lo mejor del streaming con una oferta que incluye Max (ex HBO Max) y Paramount+, junto a 400GB de navegación, adaptándose a las tendencias de consumo de entretenimiento. El plan tiene un valor promocional de $12.990 mensual por seis meses, y después de ese periodo queda a un valor de $16.990. Nicolás Sabando, gerente Go to Market móvil de VTR, destaca que son la única empresa con esta propuesta, considerando el aumento en el tiempo dedicado a ver contenido en plataformas digitales.

Atentos a las tendencias de consumo de las personas, VTR ha lanzado un plan móvil que combina lo mejor del streaming, con una nueva oferta que suma Max (ex HBO Max) y Paramount+, además de 400GB de navegación para que los usuarios puedan acceder a la mejor entretención.

Así lo informó Nicolás Sabando, gerente Go to Market móvil de VTR, quien destacó que “somos la única compañía que hoy ofrece un plan móvil con aplicaciones en streaming. Hemos adaptado nuestros servicios a las necesidades de las personas en el segmento móvil y hogar. Hoy destinamos más horas a ver series, películas o videos. Este plan incorpora la mejor la entretención, sin necesidad de un pago extra por contenidos de alta calidad que vienen incluidos en el plan”.

Nicolás Sabando complementa que tanto estudios propios, como el de empresas como Nielsen o Kepios, confirman que las personas destinan más de 3 horas en ver contenidos de televisión y streaming; más de 2 horas en redes sociales; y más de 1 hora escuchando música o podcast. Asimismo, sobre un 90% se conecta a Internet desde un teléfono, un porcentaje incluso mayor al cerca de 66% que lo hace desde un computador.

“Hoy, en Chile, cerca de un 76% de las personas ve series y un 67,6% películas. Y entre ambas, cerca de un 50% lo hace en aplicaciones de streaming. Por ello realizamos alianzas con Max y Paramount+, que son plataformas muy utilizadas en todo el mundo y el país, que combinan un mix de entretención muy interesante”, explica Sabando.

El gerente explica que el nuevo Plan Móvil, con 400 GB, incluye el beneficio de acceso, sin costo adicional, a estas dos plataformas -Max y Paramount+- por un valor promocional de $12.990 mensual por seis meses. Después de ese periodo, queda a un valor de $16.990.

Por su parte, Karla Soto, subgerente de Contenidos de VTR, comenta que los usuarios de telefonía móvil encontrarán una amplia gama de contenidos en Max y Paramount+.

“Max es un destino de entretenimiento con historias extraordinaria para todos, en un solo lugar. Cuenta en su catálogo películas exitosas como los recientes estrenos Oppenheimer, Wonka o la revolucionaria Barbie; las series de comedia más exitosas como Friends, The Big Bang Theory o Hacks; títulos de gran impacto cultural global como las series originales de HBO La Casa del Dragón y The Last of Us; contenidos fascinantes basados en la vida real producidos por Discovery como el reality Supervivencia al Desnudo o Tacaños Extremos y la famosa serie de remodelaciones, Hermanos a la Obra, de Discovery Home & Health; contenidos para los más pequeños como Peppa Pig o Mini Beat Power Rockers y la irreverente animación de Adult Swim, con títulos como Rick & Morty. Un catálogo incomparable repleto de contenidos icónicos y amados por los fans en todo el mundo”.

Con Paramount+, destaca, “ocurre un fenómeno similar y que responde a todo tipo de públicos. Aquí encontramos una amplia oferta que va desde series infantiles como Bob Esponja o Paw Patrol, hasta producciones aclamadas como la serie Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner o la premiada producción El Cuento de la criada. Por lo que estamos logrando una combinación de series, películas, eventos deportivos, animaciones, entre otras, dirigidas para todo tipo de personas”.