Por qué Jennifer Lopez le pidió el divorcio a Ben Affleck

Tras varios altibajos, Jennifer Lopez decidido poner fin a su matrimonio con Ben Affleck, según informó el portal estadounidense TMZ, ¿pero por qué la cantante y actriz decidió poner fin al vínculo matrimonial con la estrella de Hollywood?

La ‘diva de El Bronx’ presentó los documentos de divorcio el martes pasado en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, donde también se revelaron detalles sobre la separación.

Recordemos que la pareja se casó en Las Vegas el 16 de julio de 2022, y curiosamente, el 20 de agosto marca el aniversario de la boda que celebraron en la mansión de Affleck en Georgia.

Una separación cantada antes de la inesperada boda

Jennifer Lopez presentó los papeles de divorcio de Ben Affleck personalmente, sin la asistencia de un abogado, y fijó como fecha de separación el 26 de abril de 2024.

Uno de los puntos más sorprendentes de esta situación es la ausencia de un acuerdo prenupcial. Según TMZ, fuentes cercanas aseguran que no existe dicho acuerdo, lo que implicaría que los ingresos y bienes obtenidos durante los casi dos años de matrimonio serían considerados propiedad compartida.

Aunque se creía que las cuestiones económicas ya estaban resueltas antes de presentar la solicitud, las fuentes de TMZ afirman que no es así. La casa que compartían en Beverly Hills ya está en venta, por lo tanto, Ben Affleck adquirió una nueva propiedad en Brentwood, y Lopez también está buscando su propia residencia.

Aparentemente, la pareja intentó llegar a un acuerdo durante meses, pero las negociaciones se volvió cada vez más tensas, hasta el punto de que, en algunos momentos, ni siquiera se hablan entre ellos.

Se anticipa que el divorcio entre Ben Affleck y Jennifer Lopez podría convertirse en uno de los más costosos de Hollywood. Según una fuente cercana que habló con el sitio Page Six, el anuncio oficial se haría a finales del verano en Estados Unidos, es decir, hacia fines de septiembre.

Por qué Jennifer Lopez le pidió el divorcio a Ben Affleck

Aunque aún no hay un comunicado oficial, la fuente afirmó que la relación ha llegado a su fin de manera definitiva.

“Dejaron atrás los asuntos no resueltos de hace más de 20 años. Lo intentaron hasta el final y ahora saben con certeza que no están hechos para una relación a largo plazo. No quedan dudas, vieron lo que necesitaban ver y todo terminó”, concluyó el informante.

Fuentes cercanas han señalado que uno de los principales motivos de la separación fue la diferencia en estilos de vida. Mientras que Affleck prefiere una vida más tranquila y alejada de los reflectores, López disfruta de la atención mediática.

Tras dejar el hogar conyugal, Affleck alquiló una propiedad cerca de donde viven sus hijos con Jennifer Garner, y continuó trabajando en sus proyectos. Posteriormente, adquirió una nueva casa.

Por su parte, Jennifer López se enfocó en sus hijos, Max y Emme, fruto de su relación con el cantante Marc Anthony. Pasó el verano en los Hamptons, Nueva York, donde celebró su cumpleaños rodeada de amigos y asistiendo a diversos eventos, sin la presencia de Affleck.