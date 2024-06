La Ley Bases propone una reforma laboral que genera preocupación entre los trabajadores en Argentina, especialmente en las centrales sindicales como la CGT y la CTA, quienes la consideran perjudicial. Según el Dr. Sergio Rodríguez, experto en temas laborales, entre los 6 puntos sensibles destacados se encuentran el aumento del período de prueba, la modificación del régimen indemnizatorio y la incorporación del trabajador independiente. Además, se elimina la indemnización especial por fraude registral, por deficiencia registral y por falta de pago de indemnizaciones y créditos laborales. Se prevé que esta reforma genere conflictos, ya que aquellos empleadores que cumplen podrían optar por no registrar a sus trabajadores para competir en igualdad de condiciones.

La Ley Bases plantea una reforma laboral que despierta inquietud en muchos trabajadores en Argentina. Se trata de una medida que agita a la oposición, en especial de a as centrales sindicales, que no quieren verla plasmada en la Ley por considerarla muy nociva para los trabajadores.

Por caso, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores (CTA), criticaron la mencionada reforma y exigieron cambios cuando participaron en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales convocados por los bloques para analizar el texto.

Nuestro medio asociado, PERFIL, consultó al Dr Sergio Rodríguez, especialista en ámbito laboral, quien proporcionó algunas puntas de análisis sobre las cuestiones más controversiales que plantea la reforma laboral.

Entre ellas señaló el aumento del período de prueba; la modificación del régimen indemnizatorio, y la incorporación de la figura del trabajador independiente, entre otras cuestiones.

Los 6 puntos sensibles de la reforma laboral en la Ley Bases de Javier Milei

Entre los 6 puntos más sensibles y de mayor impacto para los trabajadores, el Dr. Sergio Rodríguez abordó 6, entre ellos:

1. Aumento del período por el que el trabajador se encuentra a prueba

El plazo pasa de 3 meses a 6 meses para todo; de 3 meses a 8 meses en las empresas de seis (6) y hasta cien (100) trabajadores; y de 3 meses a (1) año en las empresas de hasta cinco (5) trabajadores.

2. Se incorpora la figura del trabajador independiente

A través de ella un trabajador podrá contratar hasta 5 trabajadores colaboradores que no gozan de los derechos de la LCT.

3. Eliminación de indemnización especial por fraude registral

Se deroga la penalidad indemnizatoria (Art. 8 Ley 24.013) por tener trabajadores no registrados.

4. Eliminación de indemnización especial por fraude por deficiencia registral

Se deroga la penalidad (Arts. 9 y 10 Ley 24.013) indemnizatoria por tener trabajadores deficientemente registrados en su jornada y en su antigüedad.

5. Eliminación de indemnización especial por falta de pago de indemnizaciones y créditos laboral luego de la extinción laboral

Se deroga la penalidad indemnizatoria (Art. 2 Ley 25.323) por no pagar en término la indemnización laboral del trabajador.

6. Modificación en el régimen indemnizatorio

Cada actividad por negociación colectiva podrá reemplazar el sistema indemnizatorio por antigüedad, por el sistema de seguro de fondo de cese.

Según estimó el letrado “Esta reforma en la práctica va a generar muchos problemas, ya que al derogarse las leyes que ordenan consecuencias jurídicas para los que defraudan el orden público laboral no registrando sus trabajadores, muchos empleadores que sí cumplen, optarán por mantener sin registro a sus trabajadores, pues no podrán competir con aquellos que luego de esta norma no los registren”, completó.