El Estado chileno otorga un subsidio para ayudar a cubrir parte del pago mensual del agua potable y alcantarillado, beneficiando a familias que destinan el 5% o más de sus ingresos a este servicio esencial. El aporte puede alcanzar entre el 25% y el 85% del valor total dependiendo del nivel socioeconómico del hogar, con una duración de tres años que no se renueva automáticamente. Para extenderlo, es necesario presentar una nueva postulación, cumpliendo con los requisitos vigentes. El beneficio aplica a un consumo máximo de 13 m³ mensuales y cubre hasta el 100% del valor de los primeros 15 m³ para familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Para postular, se requiere ser residente permanente en la vivienda correspondiente a la municipalidad que otorga el beneficio, estar al día en los pagos, contar con el Registro Social de Hogares, entre otros requisitos. El trámite es gratuito y se realiza en el departamento social de la municipalidad correspondiente, presentando los documentos solicitados. El beneficio puede extinguirse si no se cumplen los requisitos, no se paga la parte no subsidiada, se cambia de domicilio o se cumple el plazo legal del subsidio.