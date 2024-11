Habrá 21 ganadores: regalaremos entradas para el concierto de Iron Maiden y puedes participar aquí

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La legendaria banda de metal Iron Maiden se presentará por décima vez en Chile, en esta ocasión con dos conciertos el 27 y 28 de noviembre en el Estadio Nacional, como parte de su gira "The Future Past Tour". Los miembros de la Comunidad Bío Bío tendrán la oportunidad de ganar una de 21 entradas dobles para el concierto del 27 de noviembre, comentando en esta noticia. Ganarán los comentarios con más "me gusta" (likes) al finalizar el concurso, al mediodía del miércoles. Los ganadores serán contactados directamente para recibir sus entradas vía email, las cuales son válidas para dos personas y no incluyen traslados.