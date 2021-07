Luego de que se supiera que en Chile existía un caso confirmado de Variante Delta, las preocupaciones por parte de las autoridades sanitarias y la comunidad médica aumentaron.

Sin embargo, la sospecha de un bebé como portador de esta variante en la comuna de San Felipe abrió un nuevo escenarios sobre cómo deben ser los protocolos. Este caso, se dio luego de que el menor de siete meses viajara con su familia desde Estados Unidos a Chile.

Ante esto, la pregunta es ¿cómo afecta el coronavirus a los bebés y niños pequeños? Esta duda también significa saber cuáles son los cuidados que deben tener, sobre todo después de que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los niños menores de cinco años no deban usar mascarilla.

Esto, “se basa en la seguridad y el interés general del niño y en la capacidad de usar una máscara de manera adecuada con una asistencia mínima”, según explica la OMS.

Según el sitio especializado Kids Health, los niños tienen vías respiratorias más pequeñas, razón por la cual les cuesta respirar a través de la mascarilla, por lo que podrían llegar a asfixiarse si no pueden manifestarlo.

Además, algunas mascarillas podrían tener algunos elementos con los que el bebé puede atragantarse, como los mismos elásticos. También, hay que tener en cuenta que el uso de un tapabocas les puede generar incomodidad, por lo que pueden intentar quitársela y así aumentar los riesgos de contagio al tocar en exceso su rostro.

De usarlas, los padres deben cerciorarse de que los cubrebocas sean de las dimensiones apropiadas para el rostro de los niños, de uso no médico o de tela. De ser el caso de un pequeño con alguna enfermedad, debe ser recomendado por el médico tratante, para así evitar el riesgo de contagio, según recoge el sitio Intramed.

Coronavirus en niños

Este virus en los más pequeños puede manifestarse de manera diferente a como lo hace en los adultos. Los síntomas suelen ser leves y en pocos casos se tornan en cuadros más graves.

El infectólogo infantil de la Clínica Las Condes, Rodolfo Villena, explica en un comunicado que “es fundamental mantenerlos alejados de personas que puedan tener algún riesgo mayor de complicación (…) es relevante no mezclarse en alguna plaza de juegos u otros espacios, no solamente para protegerlos a ellos, sino a todo su ambiente cercano. El distanciamiento social es fundamental para poder controlar este virus”.

Así mismo, recomienda mantener todos las precauciones, tal como se hace con virus como la influenza o el sincicial, y mantener sus vacunas al día.

De acuerdo al sitio de Andes Salud, algunos de los síntomas que pueden presentar son fiebre, romadizo, tos, fatiga, dolor muscular, vómitos y diarrea. Sin embargo, hay que considerar que los menores de un año, aún no desarrollan por completo sus sistema inmunológico, “lo que los hace más propensos a desarrollar problemas respiratorios e infecciones”.

Según explican desde Clínica Mayo, “los recién nacidos pueden infectarse con el virus que causa el covid-19 durante el parto o por exposición a cuidadores enfermos después del parto”.

Variante Delta en menores

Como se explicó anteriormente, para los niños menores de cinco años el uso de mascarilla puede presentar un riesgo, además de que su sistema inmune aún no está del todo desarrollado, volviéndose más vulnerables ante el virus.

No obstante, la aparición de variantes como la Delta y Alfa, cuya sintomatología cambió en el caso de los adultos, puede presentar severas consecuencias en el caso de los niños.

Cabe destacar que en la mayoría de los países, incluyendo Chile, las vacunas contra el coronavirus son aplicadas desde los 12 años, por lo que niños menores están aún más expuestos a la gravedad del contagio.

Fredricka Whitfield, directora ejecutiva del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de Piedmont Healthcare en Atlanta, Estados Unidos, señaló a CNN en Español que “nuestros niños representan esa parte de nuestra sociedad que actualmente no puede ser vacunada, por lo que depende de que el resto de nosotros dé un paso adelante y se vacune, de manera que podamos proteger a todos aquellos que no pueden ser vacunados actualmente”.

No obstante, las preocupaciones ante la Variante Delta radican en que su nivel de transmisión es más alta que las otras variantes, llegando a ser un 50% más infecciosa que la Alpha.

Sobre su incidencia en menores, el virólogo Giorgio Palù explicó al medio El Mundo que sí esta variante afecta más a niños y adolescentes. “Depende de que si bien tienen menos receptores para el virus en las células del tracto respiratorio superior, nariz y garganta, se infectan con mayor facilidad ya que la variante ha adquirido una mayor afinidad por los propios receptores”.

Para la médica Leana Wen, su preocupación es que las personas no vacunadas están cerca de personas que tampoco lo están, aumentando los riesgos de contagio, según cuenta a CNN en Español.

“Debido a que la variante delta es mucho más contagiosa, no hay margen de error. Si hay alguien infectado que no está vacunado y hay otras personas no vacunadas alrededor, existe una mayor probabilidad de que esas personas no vacunadas contraigan covid-19, y eso incluye a los niños”, explica.

Si bien aún se desconocen detalles de la Variante Delta, lo cierto es que sí afecta mayormente a niños, por lo que es vital prevenir los contagios, con todas las medidas sanitarias, considerando que nuestros menores no son vacunados.

Diversos expertos de la Universidad de Chile, manifestaron a través de un comunicado que “debemos ser más rigurosos y estrictos con las medidas de autocuidado, como lo son el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas y el uso de alcohol gel”.