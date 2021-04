Durante esta pandemia, la atención dental ha quedado en segundo lugar para muchos, ya sea porque sienten que no la necesitan con urgencia o porque les da temor que signifique una fuente de contagio.

El no tratarse a tiempo podría significar tener problemas peores a futuro, apunta el Dr. Gustavo Besamat, director clínico de Clínica Dental Cumbre.

Según relata, al inicio de la emergencia sanitaria una mayor parte de la red de clínicas dentales Cumbre sólo atendía urgencias, en especial en Santiago, pero tras 3 o 4 meses, pudieron volver a funcionar con estrictas medidas de seguridad.

“Cuando volvieron los pacientes, nos dimos cuenta que habían pasado 3 o 4 meses en que hubo un deterioro en su estado general”, expresa, añadiendo que el miedo a acudir, si bien es entendible, no es justificado por las cifras.

“A los pacientes les da susto asistir al dentista por miedo a contagios, sin embargo, la evidencia científica demuestra que no es así. La Asociación Dental Americana (ADA) de Estados Unidos incluso ha publicado estudios que dicen que menos del 1% de los dentistas se ha contagiado en sus labores. Las barreras físicas funcionan”, recalca.

En ese sentido, el Dr. Besamat incentiva a las personas a acudir, antes de que sea demasiado tarde. “El hecho de que el paciente todavía tenga temor es absolutamente válido, pero lo ideal es que ese temor sea canalizado y de alguna manera impulse al paciente a escoger una opción, en que la atención odontológica asegure el cuidado”, indica el experto.

Asimismo, explica que no han tenido ningún brote. “En ninguna de nuestras clínicas a lo largo del país. Somos extremadamente rigurosos con todos los protocolos e instrucciones sanitarias respecto a la atención de nuestros pacientes y de sus contactos estrechos. Siempre nuestros profesionales atienden con elementos de protección personal que son súper estrictos y que, de alguna manera, sirven de barrera adicional para que el dentista no se contagie y para que tampoco sea un vector de contagio hacia el paciente”, sostiene.

La importancia de los hábitos alimenticios

El director clínico de la Clínica Dental Cumbre afirma que, de acuerdo a las observaciones de sus profesionales, una de las principales fuentes de caries en esta pandemia ha sido que muchas personas, al estar en sus hogares 24/7, han descuidado sus horarios de comidas y, por consiguiente, también los de higiene bucal.

“La prevención en salud bucal considera la visita periódica al dentista, para que pueda diagnosticar a tiempo enfermedades en las encías o caries, pero también hay otro componente súper importante, que es el hecho de que en casa la gente se ha relajado bastante con lo que son los hábitos de alimentos, por ejemplo, según lo que los mismos pacientes nos han relatado”, cuenta.

El Dr. Gustavo Besamat acota que “ha aumentado el consumo de azúcar, se está haciendo en horarios fuera de lo usual, entonces muchos pacientes ya no tienen 3 o 4 comidas diarias y después una correcta higiene, sino que comen alimentos constantemente durante el día. Está comprobado que eso favorece la formación de caries”.

Entonces, si quieres prevenir problemas bucales, lo mejor que puedes hacer es ordenar tus hábitos alimenticios y cepillarte los dientes al menos tres veces al día.

Además, “de todas maneras, si es que el paciente estaba en un tratamiento y tuvo que suspenderlo por la pandemia, es recomendable que se haga una evaluación para ver en qué condición se encuentra. La idea no es sólo prevenir, sino también que no se agraven los cuadros que podrían estar presentando en este minuto”, dice.

Cepillado tres veces al día y por tres minutos

Si quieres más detalles sobre cómo llevar una buena higiene bucal, el profesional de Clínica Dental Cumbre detalla que “el cepillado busca desorganizar la placa bacteriana en boca, que es la que daña los dientes. Esta placa de demora 8 horas en madurar, por lo que el cepillado debería ser al menos tres veces al día”.

“Si el paciente es regular con su alimentación y considerando las 8 horas, significaría que debe cepillarse en la mañana, después del almuerzo y antes de dormir, que es lo más relevante porque es el período más largo en que estamos sin movilidad en la boca”, destaca.

Y remarca que deberías cepillarte por al menos tres minutos y no menos.

“La higiene bucal parte por un buen cepillado y por un buen uso de seda dental, eso es muy importante. Incluso hay muchos autores que indican que la pasta dental no es tan relevante como la técnica de higiene, y es que no sirve que un paciente use una pasta determinada si sólo la va a tener en la boca por 15 segundos. Ese tiempo no es suficiente para asegurar la limpieza de todas las piezas dentales”.

“El tiempo de uso del cepillo no debería ser menos de 3 minutos, en un paciente sano sin ninguna patología. Eso no considera la seda dental”, concluye.

