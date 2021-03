Las consecuencias de la pandemia en las atenciones de salud han sido enormes y uno de los cambios, pero que ya se venía dando en menor medida desde hace un tiempo, es que la entrega de recetas médicas electrónicas ha ganado fuerza a nivel nacional.

Así lo indican a BioBioChile desde la plataforma Recemed, empresa que en 2020 creó un software que facilita la entrega de este tipo de documentos, siendo usada ya por más de 1.300 médicos a nivel nacional.

De acuerdo a la compañía, muchos pacientes tenían problemas para obtener recetas médicas de forma física en los primeros meses de la pandemia, lo que los motivó a generar una solución que fuese más expedita.

Pablo Jaña, creador de esta herramienta, explica al respecto que “Recemed nació como una solución en medio de esta pandemia, para todos aquellos pacientes que se encuentran en tratamiento permanente y sus medicamentos requieren receta retenida. A su vez, los médicos pueden mantener un seguimiento efectivo y dar continuidad a tratamientos que muchas veces son de alto cuidado”.

La apuesta ha sido exitosa hasta ahora pues, a casi un año de su funcionamiento, la plataforma ha emitido más de 50 mil recetas electrónicas, ayudando a más de 21 mil chilenos. De estas prescripciones, el 70% han correspondido a la salud mental, un 20% a enfermedades crónicas no transmisibles y un 10% a otro tipo.

“La receta electrónica debe ser algo que se tiene que instaurar en nuestro país como parte de la cultura, y así podremos evitar que miles de personas dejen de seguir sus tratamientos médicos ante una situación similar a la que vivimos ahora”, afirma el CEO de Recemed.

Por su parte, el médico Patricio Moreno, quien utiliza la plataforma, comenta sobre esta nueva modalidad que “costó un poco que los pacientes se acostumbraran, pero en la medida que el sistema fue siendo conocido y aceptado cada vez en más farmacias, permitió que la gente se fuera sintiendo con la seguridad de usarlo. Es muy cómodo para uno como prescriptor y seguro”.

Menos falsificación y otras ventajas

Un gran beneficio de este sistema es que permite combatir la falsificación de las recetas médicas y la suplantación de identidad, una práctica común en nuestro país. Recordemos que incluso han existido bandas especializadas -detenidas por la PDI-, que se han dedicado a la venta ilegal de medicamentos, falsificando firmas e información profesional de los médicos.

Ahora, una plataforma digital como Recemed permite a los médicos y pacientes más seguridad y, siguiendo normas establecidas por el Instituto de Salud Pública (ISP), es posible evitar la falsificación de la receta, ya sea retenida o simple, y resguardar la identidad del médico.

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) también se han pronunciado sobre este tema. En febrero se envió una propuesta de “Modificación de reglamentos para la implementación de la receta electrónica”, que estuvo sujeta a Consulta Pública.

Estos avances podrían permitir que la receta electrónica deba llevar sólo una firma electrónica para darle validez, deberá contar con la validación del Minsal y cada empresa tendrá que reportar las emisiones de recetas, entre otras posibles modificaciones.

Otras ventajas de la receta médica electrónica, indican desde la plataforma, son que se pueden comprar los medicamentos sólo mostrando un código QR en una farmacia adherida al sistema. Además, Recemed permite a los pacientes comprar los fármacos por internet y con despacho a domicilio.

Sobre este sistema también han opinado pacientes. Sofía Cifuentes llegó a Recemed a través de su médico y recuerda que “cuando terminamos la sesión me explicó que estaba trabajando con un sistema electrónico para las recetas; me pidió los datos y automáticamente me llegó a mi correo electrónico”. Para Sofía, todo fue

muy sencillo y de mucha ayuda porque “la receta no se te pierde, puedes mirar la dosis que te recetaron las veces que quieras; me gusta que sea intuitiva”.

Al igual que Sofía, Solange del Pilar llegó a Recemed a través de una consulta online: “Al principio pensé que tenía que imprimirla, pero luego me explicaron que tenía que presentarla con mi celular u otro dispositivo, sólo bastaba con mostrar en la farmacia el código QR. Es una plataforma muy cómoda y práctica”. Para conocer más sobre Recemed, puedes ingresar aquí.