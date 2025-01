La Administración Nacional de Control y Prevención de Enfermedades de China informó esta semana sobre un brote del metapneumovirus humano HMPV, el cual genera preocupación en ese país.

De acuerdo al medio asociado DW, se trata de un nuevo brote de un virus conocido y relativamente bien estudiado, que probablemente ha circulado entre los seres humanos durante cientos de años.

El metapneumovirus humano procede de la misma familia vírica que el virus respiratorio sincitial (VRS), que también provoca infecciones de corta duración.

En este caso, una infección estacional común en los meses más fríos, pero tiene el potencial de alcanzar niveles epidémicos, cuando se produce una alta tasa de infección en un momento determinado.

En concreto, se trata de un aumento de los casos de HMPV entre jóvenes en el norte de China. También han aumentado los casos de rinovirus, una de las principales causas de los resfriados comunes.

"Human metapneumovirus #hMPV is NOT a new virus.

First identified in 2001, it has been in the human population for a long time. It is a common virus that circulates in winter and spring. It usually causes respiratory symptoms similar to the common cold."

– @who pic.twitter.com/zojxwNLgH8

— United Nations Geneva (@UNGeneva) January 7, 2025