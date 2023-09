Que no se te pase la mano este 18: recomendaciones para evitar problemas gastrointestinales

Este 18 son cuatro días de celebraciones, así que ojo con lo que comes y cuánto comes, que te podría llevar a pasar pésimos momentos.

Durante estos cuatro días de celebraciones del 18, lo que más abunda es la comida y bebida. Esta es una de esas fechas en las que, a menos que se tenga una enfermedad base, no se controla lo que se come, ni dónde se come.

Pero esto tiene otra cara y son los problemas gastrointestinales. De hecho, se estima que cerca del 70% de la población chilena sufre de malestares estomacales.

Freddy Salvo, nutricionista de la Unidad de Salud de la Universidad de O’Higgins (UOH), indicó que la cantidad de grasa saturada que se incorpora en la dieta dieciochera es determinante.

“Si estamos seleccionando cortes de carnes que tengan mayor contenido graso o comiendo productos procesados de origen animal, esto va a aumentar la cantidad de grasa, generando un cambio de acidez a nivel estomacal, lo que provoca -incluso- dolor”, indicó el especialista.

Otro ingrediente que se agrega en exceso a la dieta durante el dieciocho, es el consumo de alcohol.

Salvo señaló que “puede ser problemático porque generará inflamación y podría jugar un rol importante en la acidez estomacal”, ya que se suma a alimentos con aliños como “ajo, la pimienta y el ají, son irritantes de mucosa, al igual que el alcohol y el chocolate, y van a causar modificaciones en la acidez, permitiendo la hinchazón, el dolor, la sensación de ardor y fuego en el estómago”.

Comer en exceso también pasa la cuenta

Empanadas, asado, choripanes con pebre, mote con huesillo, pajaritos, sopaipillas, son solo algunas de las comidas que más se repiten en septiembre. Pese a lo delicioso, muchas veces se comienza con una empanada, dos, tres y no se sabe cuándo parar.

“Comer demasiado alimento puede generar una superproducción de ácido clorhídrico a nivel estomacal, que se encarga de degradar la comida. Si nos pasamos en cantidad, nuestro cuerpo, nuestro estómago, va a verse en la obligación de generar más de lo debido y causar acidez”, indicó el nutricionista.

Otro elemento que ayuda a la proliferación de problemas gastrointestinales, es el maltitol (edulcorante), que se encuentra principalmente en productos sin sello. Esto puede provocar inflamación intestinal, ya que su ingesta excesiva puede provocar cólicos y malestar.

Consejo para pasar con éxito este 18

El nutricionista entregó algunas recomendaciones para pasar este 18 de buena manera y evitar complicaciones.

“Mantenerse activo, físicamente activo, en estos días es importante para mejorar la motilidad (movimiento) intestinal y evacuar con normalidad los alimentos, permitiendo también desinflamar el estómago y regular el apetito”, dijo el nutricionista.

Pero también hay personas que no son muy asiduas a realizar actividad física, por lo que una manera de incentivarlos, es con los juegos típicos chilenos, como por ejemplo tirar la cuerda, carreras en saco o la tradicional gincana.

“Eso nos ayudará a mover el intestino, controlar el apetito y eliminar sanamente los alimentos que tenemos en nuestro cuerpo”, dijo Salvo.

El profesional añadió que es importante el consumo moderado de alimentos y bebestibles, por lo que llamó a estar atentos a cuando el cuerpo dice que ya está satisfecho.

Otra recomendación que entrega el nutricionista, es comer lento, tomarse entre 10 y 20 minutos. “Eso nos permitirá darle tiempo suficiente a la señalización hormonal que libera el estómago y darme cuenta si estoy saciado”, indicó el experto de la Universidad O’Higgins.

Giselle Muñoz, nutricionista de la Clínica Las Condes, señaló a Portal Red Salud que otra recomendación es comer algo antes del asado, para no llegar con tanto apetito al plato principal y así limitar las porciones y disfrutar la comida.

A esta recomendación suma la hidratación. Beber entre 1,5 y 2 litros de agua al día es una buena opción para mantener de forma óptima el funcionamiento del cuerpo.

Catalina Garrido, cofundadora de Liva Company, también se sumó a las recomendaciones, y esa es, preparar el estómago de manera anticipada. Una de estas formas es con el consumo de probióticos para fortalecer la flora intestinal.

“El consumo previo a las fiestas ayuda a proteger el sistema digestivo, ya que se favorece la regeneración de las células del epitelio intestinal, barrera de protección, se engruesa la mucosa intestinal y en consecuencia se regula la permeabilidad intestinal, en términos simples se fortalece la función de barrera del intestino”, señaló la profesional.

Pese a que se pueden encontrar en diversos alimentos, como leche, yogur y carnes, también se puede encontrar en cápsulas y suplementos alimenticios. Lo ideal es consumirlos durante la primera comida, ayuna o con una colación pequeña.