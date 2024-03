Unas zapatillas doradas llamadas Never Surrender High-Tops, fueron lanzadas oficialmente el sábado 17 de febrero en la Sneaker Con en EEUU, un evento que reúne a los fanáticos de los zapatillas deportivas y a las personas que las coleccionan.

Claramente no son para lucirlas en los pies, sino más bien para tenerlas exhibidas en una vitrina o guardadas en una bóveda como un tesoro que cada día tendrá mayor valor.

Donald Trump como marca

Wall Street nuevamente vuelve a temblar con esta nueva moneda de cambio que no es virtual, si no algo tan físico como su mismo creador, el mismísimo Donald Trump. No se imagine algo muy de otro mundo, es otro objeto como millones hechos en China, más estrambótico que particular, pero ya está brillando como estrella en el firmamento. ¿La clave? La marca Trump como sello.



Son contados con los dedos de las manos en este mundo los que tienen el arrojo y la creatividad estratégica para crear una zapatilla que en pocos segundos se convierten en un culto, en un hito, en un símbolo y en un objeto del “deseo” por el cual algunos estuvieron dispuestos a pagar miles y miles de dólares… ya se agotaron.

¿Cómo es posible esto? Porque Donald Trump es ante todo una marca, después un empresario y finalmente un ex presidente.

La marca Trump tiene décadas construyéndose con más fracasos que éxitos, pero con una perseverancia de esas que dan picazón. Una clase de marketing.

¿Es posible obtener éxito con tantas peripecias a lo largo de su historia? Antes de responder eso pregúntense cómo surgió su primera candidatura presidencial de la noche a la mañana y también, cómo ganó esa primera carrera.

Aun siendo un personaje contradictorio hasta la médula, al parecer casi siempre logra su objetivo; todo lo bueno y lo malo que hace de Trump le suma. Qué manera más popular de juntar recursos para pagar sus deudas.

Todo esto ocurre un día después de que se diera a conocer el fallo judicial que lo obliga a pagar una multa por 354 millones de dólares por engaños a bancos y otras entidades por alterar estados financieros para conseguir préstamos… más ¡Plop que POP! dirá usted.

En toda mi carrera he visto más marcas que se han ido al tacho de la basura con un solo fracaso, que marcas que han construido su éxito con casi puros fracasos.

¿Acaso Trump Never Surrender? Just do It Donald, impossible is nothing!