En este último año ha cobrado fuerza el diagnóstico que en el país hay un problema de gobernabilidad ocasionado por la fragmentación de partidos en el congreso. Este diagnóstico ha sido largamente aceptado por las fuerzas políticas, a contrapelo de lo que plantea la evidencia disponible.

Es más, consideramos que plantear los problemas de nuestra democracia como una falaz dicotomía entre representación y gobernabilidad no se hace cargo de los desafíos que tenemos pendientes.

Una de las propuestas es la del umbral del 5% para la integración del Congreso. Sin embargo, la misma establece una serie de válvulas de escape (algunas transitorias y otras permanentes) que vuelven irrelevante a dicho umbral.

Tal como dice el refrán, hecha la regla, hecha la trampa. Al establecer la posibilidad de evitar los efectos del umbral a través de la fusión de partidos, simplemente se está disfrazando el status quo como reforma.

Además, esta norma hace poco sentido en un país como Chile, donde el bajo tamaño de los distritos actúa como un umbral por defecto. El problema de la fragmentación, si es que lo hubiese, es producto de la nula disciplina y coherencia interna de los partidos, que invita a formar emprendimientos a quienes disienten. Nada tiene que ver con la ausencia de un umbral.

Otra medida que contrapone representación con gobernabilidad es la reducción de la Cámara de Diputadas y Diputados. La arbitrariedad con que se estableció el número de 138 escaños es la demostración más concreta de la falta de seriedad de esta propuesta.

Pero, además, va a contrapelo de lo que se evidencia en aquellas democracias que solemos usar como referencia. Anticipamos que la reducción de escaños no tendrá efectos en mejorar la gobernabilidad, pero sí en reducir el espacio a la pluralidad de opiniones y visiones.

En conclusión, sentimos que nuestro deber como expertas y expertos es plantear nuestras observaciones y objeciones. Las propuestas provenientes de nuestra disciplina fueron largamente ignoradas durante el reciente proceso, a favor de ideas alejadas de la realidad y la evidencia, que muestran una demagogia preocupante.

En vez de buscar mecanismos que fomentarán el diálogo y la búsqueda de acuerdos, se optó por reducir el espacio de poder, manteniendo sus dinámicas más nocivas como la personalización de la política.

La preocupación por la gobernabilidad, que es bien intencionada, se concretó en un proyecto que es receloso de la participación política, la representación y la democracia.

Firman esta carta:

1. Javier Sajuria Garcés, Queen Mary University of London y Presidente Asociación Chilena de Ciencia Política

2. Valeria Palanza, Pontificia Universidad Católica de Chile

3. Paulina Astroza Suárez, Universidad de Concepción

4. Alfredo Joignant, Universidad Diego Portales

5. Cristobal Bellolio, Universidad Adolfo Ibáñez

6. Claudia Heiss, Universidad de Chile

7. Julieta Suárez-Cao, Pontificia Universidad Católica de Chile y Red de Politólogas

8. Lucia Dammert, Universidad de Santiago de Chile

9. Robert Funk, Universidad de Chile

10. Isabel Castillo, Universidad de Chile

11. Claudio Fuentes S., Universidad Diego Portales

12. Gabriel Negretto, Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Carlos III Madrid 13. Yanina Welp, Albert Hirschman Democracy Centre y Red de Politólogas

14. Matthias Erlandsen, FLACSO Chile

15. María Soledad Álamos, Licenciada en Historia, Magister en Estudios Internacionales.

16. Jeanne Simon, Universidad de Concepción

17. Lucia Miranda, FLACSO Chile- UCSH

18. Florencia Olivares, Pontificia Universidad Católica de Chile

19. María Fernanda Hernández Garza, Pontificia Universidad Católica de Chile y Red de Politólogas

20. Susana Riquelme, Universidad de Concepción

21. Cecilia Osorio Gonnet, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile

22. Javiera Ulloa Aguilera, Universidad de Los Lagos

23. Cristian Ovando, Universidad de Tarapacá

24. Antoine Maillet, Universidad de Chile, Facultad de Gobierno

25. Gonzalo Parra Coray, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile.

26. Claudio Fuentes González, PhD in Politics, The University of Manchester

27. Daniela Campos Letelier, Universidad Andrés Bello y Red de Politólogas

28. Carlos Meléndez, Universidad Diego Portales

29. Beatriz Vega Elizondo, Red de Politólogas

30. Rocío Sáez, Universidad de Chile

31. Sebastián Huneeus, Universidad Alberto Hurtado

32. Rachel Théodore, Centro de Economía y Políticas Sociales, Universidad Mayor

33. Rodolfo Disi, Profesor Asociado, Universidad de Santiago de Chile

34. Nicole Jenne, Pontificia Universidad Católica de Chile

35. Constanza Jorquera, USACH

36. Verónica Aranda, Investigadora y Docente Universidad de Chile

37. Alondra Arellano Hernández, Red de Politólogas

38. María Pía Martin, Universidad de Chile

39. Beatriz Roque, Red de politólogas

40. Pamela Poo, Directora de Políticas Públicas e Incidencia en Fundación Ecosur e integrante de la Red de Politólogas

41. Umut Aydin, Pontificia Universidad Católica de Chile

42. Javiera Arce Riffo, University College London

43. Neida Colmenares, Red de Politólogas

44. Isidora González Ríos, Universidad de Chile

45. Lisa Zanotti, Universidad Diego Portales

46. Carolina Acevedo De La Harpe , Universidad de Los Lagos, Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Pública