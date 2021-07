No, el clima no se volvió loco, lo que estamos viviendo se llama Cambio Climático y Calentamiento Global. Entendamos primero que estos dos conceptos no son sinónimos.

El primero es natural y tiene que ver con los ciclos geológicos de la Tierra, donde cada cientos de miles de años esta se calienta o se enfría. Así, se han desarrollado periodos glaciares (glaciaciones) y períodos interglaciares, que es en el que nos encontramos actualmente. Eso es un proceso que se ha dado en el planeta por siempre, por lo tanto, es algo que no podemos detener. De acuerdo a los estudios climáticos sobre los últimos 450 mil años, previo al inicio de una glaciación, las temperaturas del planeta aumentan de manera sostenida, aumento que se desarrolla de manera lenta y permite a las especies adaptarse al cambio climático, logrando sobrevivir las especies que mejor se adaptan. Y es aquí donde entra el segundo concepto de Calentamiento Global, proceso que no es natural y que es responsabilidad del ser humano. El Calentamiento Global se refiere al rápido aumento de la temperatura, producto del efecto invernadero que se genera por la emisión de gases contaminantes, llevando este aumento por sobre el que debería tener a causa del Cambio Climático.

Un ejemplo de esto, es lo que estamos viviendo actualmente en Chile con el aumento de las temperaturas máximas en la zona central en más de 4°C durante los últimos 10 años, sumado a la disminución de las precipitaciones en un 50%, llegando a más de 60% en algunos lugares, como en la Región de Coquimbo.

Otro ejemplo es lo que está ocurriendo en Canadá, donde las temperaturas han pasado los 50°C, las nevazones en Brasil o las inundaciones que se están dando en Alemania.

Pero ojo, el clima no está loco, hemos sido nosotros los que hemos acelerado el aumento de las temperaturas y cambiado el clima de manera mucho más rápida de lo que debió ser. Si algo bueno ha traído la pandemia, fue que el año 2020 disminuyeron en un 7% los niveles de CO2, dando un respiro al planeta.

Es importante entender que no detendremos el Cambio Climático, pero sí podemos frenar el Calentamiento Global, dando tiempo a las especies a la adaptación que requieren, incluida nuestra adaptación. Como dijo Charles Darwin “No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios” .