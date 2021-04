El 18 de abril de este año la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología publicó los resultados preliminares de una encuesta sobre la situación de las embarazadas y la enfermedad covid-19 en Chile.

Esta incluyó a 28 maternidades a lo largo del país, en el periodo de marzo a la quincena de abril de 2021; durante este periodo un total de 386 gestantes fue hospitalizada con el diagnóstico de la enfermedad. De ellas un 30% debió ser ingresada a unidades de cuidado y tratamiento intensivo, y más de la mitad requirió ventilación asistida. Esto motivó a las sociedades científicas y asociaciones de matronería a apoyar la vacunación de las embarazadas, más aún si sufren de alguna enfermedad de base o propia de la gestación, o tienen aumentado su riesgo ocupacional al ser trabajadoras de la salud.

La inclusión de las gestantes con más de 16 semanas en la priorización de la inoculación comenzó a concretarse desde el 26 de abril con la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech. Esto se apoya en las recomendaciones internacionales provenientes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) que indican que las vacunas de tipo mRNA –que usan al propio cuerpo para “recrear” las proteínas que recubren al virus que causa la covid-19 y gatillan la respuesta inmune– han demostrado seguridad para su uso con las embarazadas, además de los resultados preliminares de la seguridad de las vacunas de mRNA en personas embarazadas en el The New England Journal Of Medicine, en donde de las personas que completaron el seguimiento y sus dos dosis, llegaron al nacimiento de sus hijos e hijas sin complicaciones.

Este paso resulta importante y es positivo si pensamos en lo complejo del manejo de la enfermedad del coronavirus para este grupo, además de que cada día se hospitalizan personas más jóvenes y en edad reproductiva en las UCI y UTI de nuestro país.

¿Por qué no vacunar a todas las gestantes desde un inicio? Porque se deben asegurar dosis suficientes para cubrir a aquellas que presentan más riesgos de enfermar gravemente por covid. ¿Quiénes inician la vacunación estas primeras semanas? Todas aquellas gestantes que presentan alguna enfermedad crónica y que tengan sobre 16 semanas, además de aquellas que se enteraron posterior a la primera dosis de su condición de gestantes.

¿Cómo solicito la vacunación? La decisión de vacunación es de las gestantes y debe realizarse en evaluación conjunta con el profesional médico o matrona. Una vez que se decida, deberá rellenar un formulario de consejería con el que puede acudir a los vacunatorios de su comuna que tengan la vacuna Pfizer. ¿Me conviene esperar hasta más avanzado el embarazo si tengo alguna enfermedad? No, hasta el momento se ha demostrado la seguridad de la vacuna en este grupo.

Es importante recordar que las vacunas son seguras y salvan vidas, si tienes la oportunidad vacúnate por ti y los tuyos.