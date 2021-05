Rodrigo Mundaca Cabrera, candidato independiente por el Frente Amplio electo a la Gobernación de la región de Valparaíso, quien ganó las elecciones con el 43,71% de los votos, conversó con Expreso Bío Bío sobre los resultados y el porvenir.

“No fueron pocos quienes señalaban que la región de Valparaíso no iba a votar por un candidato radical (…) Y la verdad es que nosotros (Modatima) somos parte del movimiento social que instaló una tremenda batalla desde la provincia de Petorca y que hoy es nacional y planetaria, y que tiene que ver con la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales, particularmente con la desprivatización y desmercantilización del agua”, afirmó, enfatizando que son un movimiento de más de 12 años.

De hecho, recordó en ese periodo han batallado y enfrentado censura, persecución, agresiones y amenazas, “fundamentalmente por demandar un sentido esencial y básico, que es tener agua todos los días”.

Señaló a su vez que “lo que ocurrió ayer es la ratificación de que el movimiento social puede disputar la institucionalidad, es la ratificación de que el movimiento social puede llegar a estas instancias, y es un triunfo”.

El gobernador electo precisó que como Modatima están contentos, no sólo por su victoria, sino también por que lograron que dos miembros resultaran constituyentes, Carolina Vilches en el Distrito 6 y Manuela Royo en el Distrito 23.

Respecto a su futuro trabajo como gobernador, Mundaca indicó que “hoy día la región de Valparaíso tiene urgencias, y nuestras urgencias están puestas precisamente en consagrar el derecho a la vivienda digna, al agua, a la alimentación y dos principios transversales: democracia directa y participación”.

En relación a vivienda, la que piensa debe estar garantizada en la Constitución, enfatizó en que “la población que vive en campamento no son ciudadanos de tercera ni de cuarta categoría”.

“La primera tarea que tiene que cometer el gobernador elector es formar el Consejo de la Sociedad Civil Regional y además elaborar su reglamento de participación, esa tarea va a ser una tarea inmediata, precisamente para dar cumplimiento a lo que hemos dicho, esto no es el resultado de una individualidad, por el contrario”, aclaró.

Relación con el delegado presidencial

Consultado respecto a esta nueva figura, Mundaca sostuvo que “no es fácil (…) este proceso de descentralización, usando una metáfora, es un niño con dientes de leche”.

“El proceso de descentralización no requiere de un delegado presidencial al lado, no requiere de un gendarme al lado, porque objetivamente la descentralización no puede estar maniatada ni condicionada a nivel central”, argumentó.

Agregó que “creo que vamos a tener una relación de diálogo, cuando haya que tener una relación de diálogo y que esta tenga como finalidad el bien común, pero también tendremos discrepancias cada vez que se tomen decisiones que vayan en contra de los intereses de las mayorías de la región o cuando no se de respuesta a las necesidades”.

Escucha la entrevista completa a continuación: