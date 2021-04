Polémica causó la propuesta del exgobernador de Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, de independizar la provincia argentina, en donde además vive una gran cantidad de chilenos dada la cercanía con nuestro país.

Uno de los que salió al paso de la controvertida idea, fue el diputado de Unidad y Equidad Federal y presidente del partido Protectora, José Luis Ramón, quien en una inesperada jugada política (y pese a estar en contra de la escisión), propuso un plebiscito para que los ciudadanos de Mendoza decidan “si quieren dejar de ser argentinos o no”.

En entrevista exclusiva con BioBioChile desde allende Los Andes, el parlamentario mendocino reconoce que su idea es una “brutalidad”, tal como la idea de Cornejo de separarse de la República Argentina.

Junto con descartar que el “Mendoexit” plantee una anexión a Chile, José Luis Ramón asegura que la propuesta tiene nulas opciones de prosperar en la Cámara de Diputados, por lo que por ahora, Mendoza continuará siendo parte del país trasandino, más allá de las especulaciones que apuntan además al controvertido proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento.

¿De dónde surge la idea de presentar una consulta para definir la independencia de Mendoza?

– Esta idea surge a partir de una serie de manifestaciones mediáticas hechas a través de redes sociales y de algunos diarios y medios de comunicación que le son afines a este señor que es el último gobernador de la provincia de Mendoza, es el presidente del Partido Radical Nacional, un partido centenario de una de las fuerzas políticas más importantes en Argentina. Actualmente es diputado de la nación, tiene sus ingresos de una dieta que le pagamos todos los argentinos y por sobre todas las cosas, un señor que tiene -por sus propios dichos- la intención de ser candidato a presidente de la nación Argentina y hace la propuesta de desguazar a la provincia de Mendoza del Estado argentino.

Esto empezó por julio del año pasado, incluso él viene fomentando y fogoneando un movimiento que se está transformando en un partido político que se llama el Mendoexit. Entonces, cuando sale nuevamente esta cuestión por algunos medios de comunicación importantes en Argentina y las redes sociales, dijimos “pongámosle orden a este tema” o sea que no sea ni chusmerío ni algo difuminado en las redes, sino pongámoslo a ver si esto que dice este señor arrogándose lo que pensamos los mendocinos, se pone en discusión de verdad y presentamos un proyecto de ley, que adelanto, es otra barbaridad como la que manifestó este señor, pero institucional, es decir, si nos animamos el Partido Radical, el Partido Justicialista, el Partido Protectora al cual pertenezco, a discutir una cuestión de tamaña naturaleza. Y ese fue el porqué de la presentación de nuestro proyecto, que creemos que es otra barbaridad, pero es la barbaridad que nosotros encontramos como respuesta política a este señor que tiene una manipulación mediática muy importante.

¿Qué opciones reales tiene esta propuesta? ¿Hay un sector económico detrás?

– Hay una opción objetiva, que es que la misma Constitución Federal de la Argentina prevé la imputación del delito de sedición a quien no reconozca el gobierno federal Es parte de un tema complicado, si hoy es chusmerío de redes, no va a llegar a ser discusión en la legislatura, lo firmo, porque políticamente es incorrecto, es una barbaridad, no va a poder avanzar. Y sobre todo, porque para llegar a una elección en donde esa opción fuere posible, hay que enfrentar los cargos de la sedición, porque alguien que pretende la separación del Estado Federal, es un sedicioso y una guerra civil por una barbaridad como ésta.

Aparte hay otra cosa, que es el aspecto social y el aspecto económico, la provincia depende seriamente de la instalación de instituciones muy fuertes desde el punto de vista social como lo es el Pami (NDR: Programa de Atención Médica Integral), la Anses (NDR: Administración Nacional de la Seguridad Social), que son los organismos institucionales que administran los fondos de las jubilaciones y las pensiones, la asistencia médica y de salud de los jubilados y pensionados, el 80% de la asistencia social para las personas que están debajo de la línea de la pobreza, proviene del Gobierno de la Nación, es decir, que la Provincia haciéndose independiente y hacer que las empresas petroleras que tienen sus contratos vigentes con la nación ¿cómo vamos a ir a crear un ejército para sacar las empresas que explotan el petróleo, el gas? Es una cosa fuerte. Es tan fuerte que el golazo tirado al aire nos pone a nosotros a conversar un tema que sería declarar una guerra, una cosa muy loca.

¿Hay detrás un ánimo populista o nacionalista detrás de esta propuesta?

– No, lo que hay es un problema de larga data que es la manera en que se coparticipa. Chile es un país unitario, las cuentas se centralizan en Santiago y el reparto de la recaudación de los impuestos es única. Acá en Argentina somos 24 distritos que hacen su aporte al Estado Federal y a su vez el Estado Federal gestiona la recaudación impositiva y se coparticipa a los distintos distritos de acuerdo a un acuerdo que hubo hace varias décadas atrás con un porcentaje de todo lo que recauda el Estado Federal. Y la verdad que Mendoza viene relegada en muchos aspectos, sobre todo porque ha habido gobiernos de color político federal y distinto color político en la provincia, como ocurre ahora, entonces ese malestar del color político que gobierna la provincia y que lamentablemente incluso el señor éste que propone el Mendoexit, no se relaciona pacíficamente con el Estado Federal, lo hace de mala manera. Son varios los temas y es una lástima que trasciendan la frontera de nuestro país. Yo como mendocino creo que estos señores están escapando la manera de relacionarse con el gobierno federal.

Chile no está involucrado

¿Qué relación hay entre Mendoza y Chile y cómo esa relación influye eventualmente en esta propuesta?

– La relación con nuestro pueblo hermano chileno es excelente, nuestra provincia tiene un relacionamiento incluso hasta superior al relacionamiento que tiene nuestra nación. Es impresionante la cantidad de hermanos chilenos que viven en Argentina y en Mendoza, y mendocinos que viven en Chile. Y lo que va a ocurrir en el futuro es que cada vez más nuestros países se van a ir relacionando mejor porque el mundo es más globalizado, porque la frontera de nuestra cordillera ya no es tan dura como lo era en las décadas anteriores, la conectividad, todo lo que ha mejorado en el mundo y lo que va a mejorar, nos va a hacer más hermanos y más unidos. Por eso te digo que todo este tema de separar y desguazar a Mendoza de Argentina, es algo que no va a generar un efecto distinto que no sea el que nuestras relaciones sean cada vez mejores.

Se habla de una anexión a Chile ¿es cierto?

– No, él plantea la escisión de la Provincia de Mendoza de la nación Argentina. De manera de poder tener un relacionamiento con nuestro hermano país de Chile, como si fuéramos un país independiente. Esto tiene consecuencias muy graves de llegar a llevarse adelante como pensamiento y pasa a la acción, porque Mendoza es la cuna donde se gestó la libertad de medio continente, para que se construyeran países fuertes y poderosos como la Argentina, una Federación cuyo objetivo era que fuera fuerte y poderosa para competir con las naciones del mundo. Y en la medida que un Estado se debilita, los intereses económicos fuertes tienen mucha más facilidad de ingresar a hacer negocios en estados débiles y en estado fuertes. Cuando hay Estados fuertes, está la posibilidad de que el pueblo pueda poner un Estado que se haga presente para evitar que los grandes intereses económicos afecten las economías de las familias.

Portezuelo del Viento

Detrás de esta propuesta ¿Qué rol implica el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento?

– Ese es otro tema que incorpora este señor a este conflicto. La Provincia de Mendoza tiene un crédito de hace muchos años de 1.100 millones de dólares que le debe la Nación a la provincia, Entonces se gestionó el pago de esa deuda de la nación a la provincia, a través de un proyecto que se llama Portezuelo del Viento, que va a utilizar las aguas del Río Grande, al sur de Mendoza, para la generación de energía eléctrica.

Es una de las obras en el orden de las prioridades en nuestra provincia, que se tiene que hacer. Hay serias dudas de la vinculación política con los que ganaron la licitación para la construcción de la obra. Desde la oposición de la que yo soy parte, cuestionamos seriamente la empresa que gana esa licitación. Lo segundo es la prioridad, es decir, con 1.100 millones de dólares nosotros creemos que la prioridad no sea esa megaobra. La visión de las prioridades es distinta a la de este señor. En Mendoza hay un 44% de los mendocinos viven por debajo de la pobreza, falta llegar con agua potable, con saneamiento, con transporte público, con gas y electricidad a muchos sectores para tener hábitat. Entonces, para nosotros en nuestra visión en el orden de las prioridades, es que la riqueza y el bienestar no pueden ser fruto del derrame de unos poderosos en favor del resto, sino que debe haber un Estado que se haga presente y que la economía se adecue a partir de lograr mejorar la calidad de vida de abajo para arriba.

¿Hay intereses económicos de empresas chilenas involucrados en este negocio?

– Sí, pero no son el problema las empresas chilenas que vienen a invertir a Mendoza. El problema son empresas argentinas con intereses vinculados a la política que pretenden llevar adelante esta obra. No, no hay cuestionamiento de empresas chilenas.

¿Cómo es el mendocino común? ¿Se siente o no parte de Argentina?

– El mendocino es muy argentino, como el santafesino, el cordobés, correntino… se dice acá “somos argentinos hasta la muerte”, porque la verdad es que en esa construcción de ese estado nacional que comenzó allá en el 1810, se construyó un estado grande que costó muchas vidas, costó vidas argentinas, vidas chilenas, costó vidas de peruanos, costó mucho la construcción del estado. Entonces, una bandera argentina o una bandera chilena son dos estados que pesan. Cuando vos tenés estados que son chiquitos y no pesan, es donde viene esto que decía al principio que empieza el apoderamiento de intereses económicos por sobre los intereses del pueblo. Yo soy mendocino y amamos Mendoza, pero por sobre todas las cosas amamos Argentina, es fuerte el sentimiento argentino.

Mencionaba la importante cantidad de personas que están bajo la línea de la pobreza en la Provincia ¿Eso propicia la aparición de estas propuestas? ¿Se trata desde un punto de vista político llegar a ese electorado?

– No, no, no. Porque en primer lugar no puede avanzar como idea si no se plantea la sedición, y sobre todo, que las personas que están bajo la línea de pobreza, el estado mendocino no le está dando apoyo o toda la asistencia, sino que todo el apoyo a esas familias le está viniendo del estado federal. Entonces el movimiento independentista, por decirlo entre comillas, es un movimiento muy chico, alineado en el círculo del señor que lo plantea y de personas que están yendo a contramano, no va a funcionar por el lado de utilizar la pobreza para ese proyecto, no van a poder hacer eso, porque las personas que la están pariendo por la pobreza, la están pasando muy mal.

¿Y cuáles serían los pasos para que eventualmente la consulta prospere?

– El primer paso sería que la fuerza mayoritaria, que es el radicalismo, proponga en la Cámara de Diputados poner el proyecto a discusión, y si hay alguien que no va a hacer eso ocurra, es el radicalismo, porque el radicalismo es una fuerza política centenaria, con personas muy serias militando. Y este señor está escudado en ser presidente de ese partido a nivel nacional… mi perspectiva es nula, no hay manera que ese proyecto pueda tratarse.

El procedimiento sería ese, que el presidente de la Cámara lo ponga en discusión y que todas las fuerzas políticas previa discusión, lo voten para que se siga adelante con la propuesta. Es un camino que tiene una montaña de Los Andes para avanzar.