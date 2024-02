Ayer en la Catedral de Rancagua, un amigo me comentó: “nunca pensé que te golpearía tanto la muerte del presidente Piñera”. Y me ha dado mucha vuelta, porque además de la distancia generacional, no tuve el honor de ser parte de su Gobierno, pero sí me tocó defenderlo con fuerza desde el Parlamento en los duros tiempos del estallido social y de la pandemia del COVID-19.