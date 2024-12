Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Gobierno de Santiago, junto a Aprocor y Cadem, presentaron la "Radiografía al Consumo de Alcohol en Fin de Año 2024", revelando que un 76% de encuestados cree que conductores ebrios huyen tras accidentes, mientras solo el 1% piensa que enfrentan consecuencias. Un 56% cree que a la sociedad no le importan muertes causadas por choferes ebrios y un 35% piensa lo mismo de las autoridades. Sin embargo, un 35% considera "socialmente aceptable" conducir ebrio en Año Nuevo. En cuanto a menores, 7 de 10 padres no permitirían a sus hijos consumir alcohol en ocasiones especiales. El mayor temor de conductores ebrios es ser detenidos por Carabineros (57%), seguido por causar daños o muerte a acompañantes (19%). Los resultados se presentarán este viernes en el Paseo Bandera, con un llamado a no manejar con alcohol por parte del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y el presidente de Aprocor, Juan Pablo Solís de Ovando.