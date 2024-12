El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (independiente ligado a Chile Vamos), presentó una querella ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte contra quienes resulten responsables por el lanzamiento de fuegos artificiales en la comuna.

El incidente ocurrió el martes 17 de diciembre en la intersección de Padre Las Casas y Capitán Bynon. Según el sitio web del municipio, se atribuye a hinchas del club Universidad de Chile. Estos habrían generado molestias entre los vecinos, además de amenazar a Carabineros y al personal de seguridad municipal.

Iglesias señaló que el uso de artefactos pirotécnicos se ha vuelto una costumbre en las poblaciones, vinculándolos a la cultura narco y las barras bravas. También se refirió a su predecesor, Gonzalo Durán, actual delegado presidencial y exalcalde de la comuna.

“Recibí mi municipio de Independencia – de la administración del actual delegado presidencial Gonzalo Durán – con cámaras en mal estado que no estaban funcionando y recursos que estaban aprobados pero detenidos por rendiciones no hechas. Es una comuna que tenía recursos para invertir en cámaras, pero que no se hacían por problemas administrativos“, declaró Iglesias.

El más reciente asesinato en Independencia

Sobre el homicidio ocurrido ayer cerca de la Vega Central, el alcalde de Independencia informó que este constituye el asesinato número 22 registrado en la comuna durante 2024.

“Es la muestra de un desastre y la falta de políticas públicas en un sector abandonado. En primer lugar, me pongo a total disposición para colaborar con el gobierno regional, con el gobierno nacional para sacar adelante una difícil tarea de ordenar ese barrio que hoy día está abandonado en las manos del delito“, expresó el jefe comunal.