Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Fiscalía Centro Norte decidió no formalizar a Valentín Vidal (20), futbolista de Unión Española, acusado de violación contra una menor de 13 años, debido a la falta de antecedentes que respalden la imputación. Tras ampliar su detención, Vidal iba a ser formalizado este sábado, pero se ordenó su libertad en una audiencia previa. El Ministerio Público, tras realizar diligencias y una entrevista grabada en video, concluyó que no hay pruebas suficientes para proceder con cargos. A pesar de la decisión, la investigación seguirá en curso, aunque por ahora no se formalizará ni se solicitarán medidas cautelares debido a la ausencia de antecedentes en esta etapa del proceso.